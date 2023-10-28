Медова радість: пухкі оладки з бананами для всієї родини

Найпростіший рецепт оладок із медом і бананами, які скрасять будь-який похмурий день і додадуть сил.

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Промерзла осінь і холодна зима не зіпсують вам настрій, якщо до сніданку ви приготуєте бананові оладки з медом. Пухке тісто, ароматні банани та багатий на вітаміни мед не тільки скрасять сірі дні за вікном, а й дадуть заряд бадьорості, завдяки корисним інгредієнтам.

Ці пишні, ароматні оладки, за порадою сайту Zira потішать усю родину. Переконайтеся, що приготувати їх зовсім не складно.

Оладки з бананами

Інгредієнти:

1 яйце;

250 мл молока;

2 банани;

1 столова ложка цукру;

250 грамів борошна;

2 чайні ложки розпушувача;

2 столові ложки рослинної олії;

дрібка солі.

Для початку гарненько збийте яйце вінчиком, залийте молоко, додайте рослинну олію, цукор, сіль і перемішайте до однорідної маси.

Тепер у цю отриману суміш просійте борошно з розпушувачем і знову за допомогою вінчика добийтеся однорідної консистенції.

Очистить банани, наріжте їх на невеликі квадратики. Додайте банани в тісто і знову добре перемішайте.

На розпечену сковороду, попередньо змащену олією, викладіть за допомогою ложки тісто. Смажте з двох боків до золотистого кольору. Подавати з будь-якими топінгами, особливо рекомендується саме з медом. Смачного!

Підкріпившись оладками за порадою Фокуса, можете узятися до приготування заготовок на зиму. Ось, наприклад, дуже смачні квашені баклажани з овочами.