Чудова заготівля на зиму: як приготувати квашені баклажани з овочами

У вас вийде дуже смачна, пікантна пісна пісна закуска.

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Квашені баклажани фаршировані овочами, готуються просто, а готуються кілька місяців, тож вам точно вистачить їх, щоб тішити себе взимку. Баклажани, приготовані за цим рецептом, виходять з легкою кислинкою, і чудово доповнять каші, а також м'ясні та рибні страви. Фокус розповість, як їх приготувати.

Квашені баклажани з овочами

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг;

морква — 900 г;

цибуля — 400 г;

часник — 1 головка;

рослинна олія — 50 мл.

Для розсолу:

вода — 1,5 л;

сіль — 3 ст. л.;

чорний перець горошком — ч. л.;

лавровий лист — 1 шт;

червоний мелений перець, або перець чилі.

Баклажани вибирайте якомога свіжі та м'ясисті, зріжте плодоніжку. Очистить морквину від шкірки. Цибулю та часник очистить від лушпиння.

У велику каструлю налийте води та доведіть її до кипіння. Опустіть у киплячу воду баклажани та злегка відваріть їх. Час варіння залежить від розміру овочів, але не більше 20 хвилин. Якщо шкірка протикається без зусиль, значить, баклажани зварилися.

Готові варені баклажани покладіть під гніт на кілька годин, щоб із них вийшла вся зайва рідина.

У цей час приготуйте ароматну начинку. Очищену ріпчасту цибулю наріжте тонкими півкільцями, а очищену морквину натріть на крупній тертці.

У сковорідці розігрійте рослинну олію. Обсмажте цибулю і моркву, безперервно помішуючи, до готовності (близько 5-7 хвилин).

Часник пропустіть через прес, додайте до цибулі та моркви, додайте червоний мелений перець і перець чилі до свого смаку. Начинку ретельно перемішайте.

Баклажани розріжте вздовж не доходячи до кінця.

Начиніть баклажани овочами й обмотайте ниткою, щоб начинка з них не випадала.

Приготуйте розсіл: налийте в каструлю воду, додайте в неї перець горошком, лавровий лист і сіль. Доведіть воду до кипіння, залиште на вогні на 2-3 хвилини.

Баклажани покладіть у каструлю щільно один до одного.

Залийте баклажани доверху гарячим розсолом і встановіть на них гніт. Залиште баклажани за кімнатної температури на п'ять днів.

Потім гніт приберіть, а каструлю накрийте кришкою і залиште ще на кілька днів. Готові баклажани зберігайте в холодильнику.

Також можете приготувати "ліниві" баклажани на зиму.