Ледачі баклажани швидко і без клопоту: рецепт смачної та простої заготовки на зиму

Назва салату повністю виправдовує себе простотою приготування. Однак смак від цього абсолютно не страждає.

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Поки баклажани не відійшли до наступного літа, саме час приготувати з них ще одну смачну заготовку на зиму. Йдеться про ліниві баклажани. Назва салату, рецептом якого поділилися в кулінарному блозі "Домашня консервація", говорить сама за себе. Така страва не потребує особливих зусиль і вдасться у всіх.

Ліниві баклажани

Інгредієнти:

баклажани – 10 шт;

морква – 10 шт;

червоний болгарський перець – 10 шт;

великі помідори – 10 шт;

цибуля – 4 головки;

часник – 1 головка;

столовий оцет (6%) – 1,5 склянки;

рослинна олія – 150-200 гр;

сіль – 5 ч. л;

цукор – 5 ч. л;

пекучий перець – 1-2 шт.

Спосіб приготування:

Баклажани нарізати кружечками, від шкірки не очищати. Скласти в каструлю. Болгарський перець почистити від насіння і плодоніжки, порізати великими кільцями. Помідори порізати крупно.

Цибулю і моркву порізати кільцями, все скласти в ту ж каструлю, де баклажани.

Рубаний часник і порізаний тонкими кільцями червоний перець покласти зверху.

Вилити в каструлю олію, трохи оцту столового, посолити і додати цукор. Довести овочі до кипіння і варити, періодично помішуючи, 30 хвилин. Гарячим розлити в сухі стерилізовані банки і закатати кришками. Укутати, залишивши до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани в томаті та по-павлодарськи.