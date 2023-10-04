Ледачі баклажани швидко і без клопоту: рецепт смачної та простої заготовки на зиму
Назва салату повністю виправдовує себе простотою приготування. Однак смак від цього абсолютно не страждає.
Поки баклажани не відійшли до наступного літа, саме час приготувати з них ще одну смачну заготовку на зиму. Йдеться про ліниві баклажани. Назва салату, рецептом якого поділилися в кулінарному блозі "Домашня консервація", говорить сама за себе. Така страва не потребує особливих зусиль і вдасться у всіх.
Ліниві баклажани
Інгредієнти:
- баклажани – 10 шт;
- морква – 10 шт;
- червоний болгарський перець – 10 шт;
- великі помідори – 10 шт;
- цибуля – 4 головки;
- часник – 1 головка;
- столовий оцет (6%) – 1,5 склянки;
- рослинна олія – 150-200 гр;
- сіль – 5 ч. л;
- цукор – 5 ч. л;
- пекучий перець – 1-2 шт.
Спосіб приготування:
Баклажани нарізати кружечками, від шкірки не очищати. Скласти в каструлю. Болгарський перець почистити від насіння і плодоніжки, порізати великими кільцями. Помідори порізати крупно.
Цибулю і моркву порізати кільцями, все скласти в ту ж каструлю, де баклажани.
Рубаний часник і порізаний тонкими кільцями червоний перець покласти зверху.
Вилити в каструлю олію, трохи оцту столового, посолити і додати цукор. Довести овочі до кипіння і варити, періодично помішуючи, 30 хвилин. Гарячим розлити в сухі стерилізовані банки і закатати кришками. Укутати, залишивши до повного охолодження.
Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани в томаті та по-павлодарськи.