Баклажани по-павлодарськи: рецепт гострої та смачної закуски на зиму

Для приготування цієї закуски потрібно брати дуже соковиті помідори, а якщо на овочах є пошкодження, необхідно їх обрізати перед тим, як відправляти на переробку.

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Баклажани по-павлодарськи — один із найпопулярніших і найвідоміших рецептів заготівлі цього овоча на зиму. Гострий пряний соус, томати, солодкий перець дають приголомшливий смак, і на виході виходить дуже смачний салат, який може служити і як закуска. Як його приготувати, розповіли в блозі "Рецепти заготовок".

Баклажани по-павлодарськи

Інгредієнти:

стиглі та соковиті помідори – 2 кг;

невеликі рівні баклажани (краще довгасті, а не круглі) – 1 кг;

солодкий болгарський перець – 2-3 шт;

гострий стручковий перець;

часник – 3-4 головки;

крупна сіль – 1-2 ст. л з гіркою (можна, за смаком);

цукор – 3 ст. л;

оцет 9% – 2 ст. л.

Рослинну олію в салат не додають, але, за бажання, можна влити 0,5 склянки.

Спосіб приготування:

Перець очистити від плодоніжки та насіння, розрізати навпіл або на четвертинки. Помідори порізати так само. Якщо на овочах є зіпсовані місця — усе зрізати.

Часник почистити. У гострого перцю відламати хвостик, сам стручок розламати навпіл. Різати його не потрібно: якщо перець виявиться дуже пекучим, то потім доведеться відмивати і ніж, і обробну дошку.

Усі овочі пропустити через м'ясорубку. Останнім слід молоти часник і гострий перець, а щоб шматочки не залишалися в м'ясорубці, після них потрібно пропустити кілька помідорів.

Баклажани від шкірки чистити не потрібно. Порізати їх уздовж на 2-4 частини, потім нарізати шматочками довільної величини. Можна зробити великі шматки або порізати кубиками.

Перемелені овочі поставити на вогонь, додати цукор і сіль, закип'ятити і варити на слабкому вогні п'ять хвилин.

Опустити в масу баклажани, варити з моменту закипання ще 30-40 хвилин. Час варіння залежить від жорсткості баклажанів і величини шматочків. До кінця приготування баклажани мають потемніти і стати м'якими, але не розвалюватися.

У киплячі баклажани додати оцет, потім гарячим салат розлити в чисті стерилізовані банки і закатати кришками. Укутати до охолодження, після чого зберігати в темному прохолодному місці.

Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани в томаті на зиму.