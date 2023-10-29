Фальшивый кролик: рецепт вкусного мясного блюда из фарша
Почему это блюдо называют "кроликом" – неясно. По сути это большая запеченная котлета. И это очень вкусно.
Если вы любите котлеты и использовать мясной фарш при готовке, то попробуйте блюдо, которое в Литве называют "Фальшивым кроликом".
В других странах его называют "мясным хлебом", а по сути, это большая запеченная котлета, которую удобно нарезать на аппетитные ломти и подавать к столу. Обычно его готовят на Пасху, но это такой простое и вкусное блюдо, что не стоит ждать праздника, чтобы им полакомится. ецептом поделились La Maistas.
Фальшивый кролик из фарша
Ингредиенты:
- свиной фарш — 500 грамм;
- филе индейки — 500 грамм;
- 1 яблоко;
- 1 морковь;
- 2 ломтика багета;
- 100 мл молока;
- 1 луковица;
- 1 яйцо;
- чеснок;
- сладкая паприка — 1 ч. л.;
- сушеный орегано — 1 ч. л.;
- молотый черный перец, соль, растительное масло.
Смешайте свиной фарш и фарш из индейки. В принципе, индюшатину можно заменить курятиной. Но с фаршем из грудки индейки получится вкуснее. Добавьте яйцо и специи.
Залейте багет молоком и дайте ему пропитаться.
Морковь натрите на крупной терке, пропустите чеснок через пресс, нарежьте лук очень мелко. Нагрейте масло на сковороде. Добавьте лук и морковь. Обжарьте, добавить чеснок. Жарьте, пока овощи не станут мягкими.
Очистите яблоко и натрите его на крупной терке.
В миску с мясом добавить обжаренные овощи, пропитанный молоком багет, перемешайте. Добавьте яблоко. Все хорошо перемешиваем. Формируем округлый овал – нашего фальшивого кролика. Выкладываем в форму, застеленную бумагой для выпечки.
Выпекаем "кролика" в разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.
К такому блюду идеально подойдет рис, или картофельное пюре.