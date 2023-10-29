Фальшивый кролик: рецепт вкусного мясного блюда из фарша

Почему это блюдо называют "кроликом" – неясно. По сути это большая запеченная котлета. И это очень вкусно.

Если вы любите котлеты и использовать мясной фарш при готовке, то попробуйте блюдо, которое в Литве называют "Фальшивым кроликом".

В других странах его называют "мясным хлебом", а по сути, это большая запеченная котлета, которую удобно нарезать на аппетитные ломти и подавать к столу. Обычно его готовят на Пасху, но это такой простое и вкусное блюдо, что не стоит ждать праздника, чтобы им полакомится. ецептом поделились La Maistas.

Фальшивый кролик из фарша

Ингредиенты:

свиной фарш — 500 грамм;

филе индейки — 500 грамм;

1 яблоко;

1 морковь;

2 ломтика багета;

100 мл молока;

1 луковица;

1 яйцо;

чеснок;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

сушеный орегано — 1 ч. л.;

молотый черный перец, соль, растительное масло.

Смешайте свиной фарш и фарш из индейки. В принципе, индюшатину можно заменить курятиной. Но с фаршем из грудки индейки получится вкуснее. Добавьте яйцо и специи.

Залейте багет молоком и дайте ему пропитаться.

Морковь натрите на крупной терке, пропустите чеснок через пресс, нарежьте лук очень мелко. Нагрейте масло на сковороде. Добавьте лук и морковь. Обжарьте, добавить чеснок. Жарьте, пока овощи не станут мягкими.

Очистите яблоко и натрите его на крупной терке.

В миску с мясом добавить обжаренные овощи, пропитанный молоком багет, перемешайте. Добавьте яблоко. Все хорошо перемешиваем. Формируем округлый овал – нашего фальшивого кролика. Выкладываем в форму, застеленную бумагой для выпечки.

Выпекаем "кролика" в разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.

К такому блюду идеально подойдет рис, или картофельное пюре.