Торт "Наполеон" всего из трех ингредиентов: подробный рецепт приготовления

Чтобы торт был вкуснее, дайте ему настояться ночь в холодильнике.

Рецептов торта "Наполеон" существует очень много, начиная от классического и заканчивая тортом из печенья и крема. Предлагаем добавить в копилку рецептов добавить еще один – "Наполеон" со сливочным кремом от кулинарного блогера Юрия Королева. Приготовление такого торта займет не так много времени, поскольку для него используется готовое слоеное тесто, а новый вкус крема добавить ему изюминку.

Наполеон со сливочным кремом

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое – 1 кг;

сливки 33% – 700 мл;

сгущенное молоко – 150 гр (7 ст л).

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить и испечь четыре пласта без раскатки. Выпекать необходимо в разогретой до 210 градусов духовке 18 минут.

Очень важно понимать, что у всех разные духовки, и время нужно подстраивать и корректировать по факту, возможно, тесто подрумянится быстрее или, наоборот, потребуется чуть больше времени.

Готовые пласты теста очень хорошо поднимаются, имеют красивый золотой цвет и легко делятся на слои. Три квадрата разрезать на три одинаковых слоя, а четвертый измельчить в крошку. Если тесто влажное внутри, нужно снова отправить его в духовку, чтобы досушилось, а затем измельчить.

Пока тесто остывает, делаем крем. Холодные сливки взбить до устойчивых пиков, добавить сгущенное молоко и взбивать дальше на небольшой скорости миксером или венчиком.

Торт собрать, как показано на видео, перемазывая каждый корж кремом. В конце покрыть кремом верх и бока и посыпать измельченной крошкой.

Чтобы он хорошо пропитался, лучше оставить его на ночь в холодильнике.

Ранее Фокус писал, как приготовить закусочный "Наполеон" с тунцом и сыром.