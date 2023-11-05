Завтрак за 10 минут: рецепт вкусных овощных блинчиков (видео)

Идеальным дополнением к таким блинчикам будет соус из сметаны со свежим огурцом и зеленью.

Овощные блинчики на завтрак – лучшее для того, чтобы начать новый день. Готовить их не сложно, а полезные ингредиенты в результате дают вкусное и питательное блюдо. Дополните его вкусным соусом, и их вкус станет еще ярче. Своим рецептом таких блинчиков поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.

Овощные блинчики на завтрак

Ингредиенты:

кабачки – 1 шт;

морковь – 1 шт;

яйца – 2 шт;

соль, перец по вкусу,

зелень (укроп, петрушка) по желанию, можно и не добавлять.

Для соуса:

сметана – 2-3 ст. л;

майонез (по желанию) – 1 ст. л;

огурец свежий – 1 шт;

зелень;

чеснок – 1-2 зубчика.

Способ приготовления:

Кабачок натереть на терке и отжать лишний сок. Морковь натереть на терке, смешать с кабачком, добавить яйца, зелень и снова все перемешать.

Ложкой выкладывать смесь на сковородку и обжарить с обеих сторон по 2-3 минуты с каждой стороны на небольшом количестве растительного масла на среднем огне.

Для соуса небольшой огурец натереть на терке, добавить сметану и майонез Последний – по желанию), пропущенный через пресс чеснок, рубленную зелень, все перемешать.

Теплые блинчики подавать с соусом. Получается очень вкусно.

Ранее Фокус писал, как приготовить пышные блинчики на завтрак.