Завтрак за 10 минут: рецепт вкусных овощных блинчиков (видео)
Идеальным дополнением к таким блинчикам будет соус из сметаны со свежим огурцом и зеленью.
Овощные блинчики на завтрак – лучшее для того, чтобы начать новый день. Готовить их не сложно, а полезные ингредиенты в результате дают вкусное и питательное блюдо. Дополните его вкусным соусом, и их вкус станет еще ярче. Своим рецептом таких блинчиков поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.
Овощные блинчики на завтрак
Ингредиенты:
- кабачки – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- яйца – 2 шт;
- соль, перец по вкусу,
- зелень (укроп, петрушка) по желанию, можно и не добавлять.
Для соуса:
- сметана – 2-3 ст. л;
- майонез (по желанию) – 1 ст. л;
- огурец свежий – 1 шт;
- зелень;
- чеснок – 1-2 зубчика.
Способ приготовления:
Кабачок натереть на терке и отжать лишний сок. Морковь натереть на терке, смешать с кабачком, добавить яйца, зелень и снова все перемешать.
Ложкой выкладывать смесь на сковородку и обжарить с обеих сторон по 2-3 минуты с каждой стороны на небольшом количестве растительного масла на среднем огне.
Для соуса небольшой огурец натереть на терке, добавить сметану и майонез Последний – по желанию), пропущенный через пресс чеснок, рубленную зелень, все перемешать.
Теплые блинчики подавать с соусом. Получается очень вкусно.
Ранее Фокус писал, как приготовить пышные блинчики на завтрак.