Сніданок за 10 хвилин: рецепт смачних овочевих млинців (відео)
Ідеальним доповненням до таких млинців буде соус зі сметани зі свіжим огірком і зеленню.
Овочеві млинці на сніданок — найкраще для того, щоб почати новий день. Готувати їх не складно, а корисні інгредієнти в результаті дають смачну та поживну страву. Доповніть її смачним соусом, і їхній смак стане ще яскравішим. Своїм рецептом таких млинців поділилася кулінарна блогерка Крістіна Азізян.
Овочеві млинці на сніданок
Інгредієнти:
- кабачки — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- яйця — 2 шт;
- сіль, перець за смаком,
- зелень (кріп, петрушка) за бажанням, можна і не додавати.
Для соусу:
- сметана — 2-3 ст. л;
- майонез (за бажанням) — 1 ст. л;
- огірок свіжий — 1 шт;
- зелень;
- часник — 1-2 зубчики.
Спосіб приготування:
Кабачок натерти на тертці та віджати зайвий сік. Моркву натерти на тертці, змішати з кабачком, додати яйця, зелень і знову все перемішати.
Ложкою викладати суміш на сковорідку й обсмажити з обох боків по 2-3 хвилини з кожного боку на невеликій кількості рослинної олії на середньому вогні.
Для соусу невеликий огірок натерти на тертці, додати сметану і майонез Останній — за бажанням), пропущений через прес часник, рубану зелень, усе перемішати.
Теплі млинці подавати з соусом. Виходить дуже смачно.
Раніше Фокус писав, як приготувати пишні млинці на сніданок.