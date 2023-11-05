Баклажаны с тремя видами сыра и вялеными томатами: простой рецепт вкуснейшего блюда

Блюдо получается очень ароматным и с богатым вкусом.

Баклажаны хороши в любом виде – запеченном, жареном, в виде икры и намазки. Мы же предлагаем попробовать еще один рецепт и сделать их с тремя видами сыра и вялеными томатами. Такое сочетание вкусов и запеченного баклажана дает очень насыщенный вкус. Подобное блюдо можно не только приготовить на обед или ужин, но даже предложить гостям за праздничным столом. Рецептом таких баклажанов поделились в кулинарном блоге "Сборник рецептов".

Баклажаны с тремя видами сыра и вялеными томатами

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт;

творожный сыр – 4 ст. л;

плавленый сыр кусочками;

твердый сыр;

вяленые помидоры;

лук – 1/2 шт;

хрустящий лук.

Способ приготовления:

Баклажаны разрезать на две части и отварить минут пять. Вынуть мякоть, измельчить ее с луком в блендере, посолить.

Из пергамента сделать лодочки для каждой половники баклажана. Смазать внутри каждой половинки творожным сыром. Далее выложить мякоть с луком. Сверху – кусочки плавленого сыра. Отправить запекаться минут на 10 в предварительно разогретую до 210 градусов духовку.

Посыпать баклажаны тертым твердым сыром, выложить сверху кусочки вяленых помидоров и запекать еще около 10 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с хрустящими баклажанами.