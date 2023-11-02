Вкуснейшая выпечка с капустой: как приготовить заливной пирог на кефире
По этому рецепту получается очень вкусный пирог, который можно есть в холодном и горячем виде.
Заливной пирог с молодой капустой, яйцами и укропом — получается недорогим и очень вкусным. А готовить его невероятно просто. Ведь ничего вымешивать и раскатывать не надо. Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Заливной быстрый пирог с капустой, укропом и яйцом
Ингредиенты:
Для начинки:
- 500 г молодой белокочанной капусты;
- небольшой пучок укропа;
- немного свежего тимьяна и кинзы;
- 3 яйца;
- соль, свежемолотый черный перец.
Для теста:
- 160 г сливочного масла + 15 г для формы;
- 200 мл кефира;
- 200 мл сметаны (20%);
- 2 ст. л. сахара;
- 1/2 ч. л. соли;
- 2 яйца;
- 280 г муки;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- панировочные сухари для формы;
- кунжут.
Яйца для начинки отварите вкрутую, остудите и очистите. Капусту нашинкуйте и слегка обжарьте на маленьком огне на сухой сковороде. Добавьте мелко нарезанную зелень укропа, кинзы и тимьяна. Посолите, поперчите, дать немного остыть и добавьте нарезанные кубиками вареные яйца. Начинка готова. Отставьте ее пока.
Сливочное масло растопите, перемешайте с кефиром и сметаной, добавьте сахар и соль. Яйца взбейте отдельно и осторожно влейте в полученную массу. Получится жидкое тесто. Муку перемешайте с разрыхлителем и понемногу всыпьте в жидкое тесто, непрерывно помешивая. Лучше это делать венчиком или миксером.
Форму для выпечки диаметром 24–25 см смажьте маслом и слегка присыпьте сухарями. Влейте в форму половину теста, выложите начинку и равномерно распределите ее по тесту. Влейте оставшееся тесто и разровняйте.
Духовку разогрейте до 200 градусов. Выпекайте пирог до готовности. Готовность проверяйте палочкой или спичкой.
Выньте пирог из духовки и дать ему немного остыть. Если хотите мягкую корочку, накройте сверху полотенцем, если хрустящую — не накрывайте.
Остывший пирог выложите на блюдо, можете посыпать кунжутом.
А на десерт вы можете приготовить оригинальное блюдо — "Домашний ленивец".