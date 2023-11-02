Вкуснейшая выпечка с капустой: как приготовить заливной пирог на кефире

По этому рецепту получается очень вкусный пирог, который можно есть в холодном и горячем виде.

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Заливной пирог с молодой капустой, яйцами и укропом — получается недорогим и очень вкусным. А готовить его невероятно просто. Ведь ничего вымешивать и раскатывать не надо. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Заливной быстрый пирог с капустой, укропом и яйцом

Ингредиенты:

Для начинки:

500 г молодой белокочанной капусты;

небольшой пучок укропа;

немного свежего тимьяна и кинзы;

3 яйца;

соль, свежемолотый черный перец.

Для теста:

160 г сливочного масла + 15 г для формы;

200 мл кефира;

200 мл сметаны (20%);

2 ст. л. сахара;

1/2 ч. л. соли;

2 яйца;

280 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя;

панировочные сухари для формы;

кунжут.

Яйца для начинки отварите вкрутую, остудите и очистите. Капусту нашинкуйте и слегка обжарьте на маленьком огне на сухой сковороде. Добавьте мелко нарезанную зелень укропа, кинзы и тимьяна. Посолите, поперчите, дать немного остыть и добавьте нарезанные кубиками вареные яйца. Начинка готова. Отставьте ее пока.

Сливочное масло растопите, перемешайте с кефиром и сметаной, добавьте сахар и соль. Яйца взбейте отдельно и осторожно влейте в полученную массу. Получится жидкое тесто. Муку перемешайте с разрыхлителем и понемногу всыпьте в жидкое тесто, непрерывно помешивая. Лучше это делать венчиком или миксером.

Форму для выпечки диаметром 24–25 см смажьте маслом и слегка присыпьте сухарями. Влейте в форму половину теста, выложите начинку и равномерно распределите ее по тесту. Влейте оставшееся тесто и разровняйте.

Духовку разогрейте до 200 градусов. Выпекайте пирог до готовности. Готовность проверяйте палочкой или спичкой.

Выньте пирог из духовки и дать ему немного остыть. Если хотите мягкую корочку, накройте сверху полотенцем, если хрустящую — не накрывайте.

Остывший пирог выложите на блюдо, можете посыпать кунжутом.

А на десерт вы можете приготовить оригинальное блюдо — "Домашний ленивец".