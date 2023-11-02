Дуже смачна випічка з капустою: як приготувати заливний пиріг на кефірі
За цим рецептом виходить дуже смачний пиріг, який можна їсти в холодному і гарячому вигляді.
Заливний пиріг із молодою капустою, яйцями та кропом — виходить недорогим і дуже смачним. А готувати його неймовірно просто. Адже нічого вимішувати та розкачувати не треба. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.
Заливний швидкий пиріг із капустою, кропом і яйцем
Інгредієнти:
Для начинки:
- 500 г молодої білокачанної капусти;
- невеликий пучок кропу;
- трохи свіжого чебрецю та кінзи;
- 3 яйця;
- сіль, свіжомелений чорний перець.
Для тіста:
- 160 г вершкового масла + 15 г для форми;
- 200 мл кефіру;
- 200 мл сметани (20%);
- 2 ст. л. цукру;
- 1/2 ч. л. солі;
- 2 яйця;
- 280 г борошна;
- 2 ч. л. розпушувача;
- панірувальні сухарі для форми;
- кунжут.
Яйця для начинки відваріть круто, остудіть і очистіть. Капусту нашаткуйте і злегка обсмажте на маленькому вогні на сухій сковороді. Додайте дрібно нарізану зелень кропу, кінзи та чебрецю. Посоліть, поперчіть, дайте трохи охолонути і додайте нарізані кубиками варені яйця. Начинка готова. Відставте її поки що.
Вершкове масло розтопіть, перемішайте з кефіром і сметаною, додайте цукор і сіль. Яйця збийте окремо і обережно влийте в отриману масу. Вийде рідке тісто. Борошно перемішайте з розпушувачем і потроху всипте в рідке тісто, безперервно помішуючи. Краще це робити вінчиком або міксером.
Форму для випічки діаметром 24–25 см змастіть олією і злегка присипте сухарями. Влийте у форму половину тіста, викладіть начинку і рівномірно розподіліть її по тісту. Влийте тісто, що залишилося, і розрівняйте.
Духовку розігрійте до 200 градусів. Випікайте пиріг до готовності. Готовність перевіряйте паличкою або сірником.
Вийміть пиріг із духовки і дайте йому трохи охолонути. Якщо хочете м'яку скоринку, накрийте зверху рушником, якщо хрустку — не накривайте.
Остиглий пиріг викладіть на блюдо, можете посипати кунжутом.
А на десерт ви можете приготувати оригінальну страву — "Домашній лінивець".