Дуже смачна випічка з капустою: як приготувати заливний пиріг на кефірі

За цим рецептом виходить дуже смачний пиріг, який можна їсти в холодному і гарячому вигляді.

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Заливний пиріг із молодою капустою, яйцями та кропом — виходить недорогим і дуже смачним. А готувати його неймовірно просто. Адже нічого вимішувати та розкачувати не треба. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Заливний швидкий пиріг із капустою, кропом і яйцем

Інгредієнти:

Для начинки:

500 г молодої білокачанної капусти;

невеликий пучок кропу;

трохи свіжого чебрецю та кінзи;

3 яйця;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Для тіста:

160 г вершкового масла + 15 г для форми;

200 мл кефіру;

200 мл сметани (20%);

2 ст. л. цукру;

1/2 ч. л. солі;

2 яйця;

280 г борошна;

2 ч. л. розпушувача;

панірувальні сухарі для форми;

кунжут.

Яйця для начинки відваріть круто, остудіть і очистіть. Капусту нашаткуйте і злегка обсмажте на маленькому вогні на сухій сковороді. Додайте дрібно нарізану зелень кропу, кінзи та чебрецю. Посоліть, поперчіть, дайте трохи охолонути і додайте нарізані кубиками варені яйця. Начинка готова. Відставте її поки що.

Вершкове масло розтопіть, перемішайте з кефіром і сметаною, додайте цукор і сіль. Яйця збийте окремо і обережно влийте в отриману масу. Вийде рідке тісто. Борошно перемішайте з розпушувачем і потроху всипте в рідке тісто, безперервно помішуючи. Краще це робити вінчиком або міксером.

Форму для випічки діаметром 24–25 см змастіть олією і злегка присипте сухарями. Влийте у форму половину тіста, викладіть начинку і рівномірно розподіліть її по тісту. Влийте тісто, що залишилося, і розрівняйте.

Духовку розігрійте до 200 градусів. Випікайте пиріг до готовності. Готовність перевіряйте паличкою або сірником.

Вийміть пиріг із духовки і дайте йому трохи охолонути. Якщо хочете м'яку скоринку, накрийте зверху рушником, якщо хрустку — не накривайте.

Остиглий пиріг викладіть на блюдо, можете посипати кунжутом.

А на десерт ви можете приготувати оригінальну страву — "Домашній лінивець".