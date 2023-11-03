Полезное лакомство: рецепт классической творожной запеканки
Такую запеканку обычно готовят с изюмом, но можно использовать любые сухофрукты.
Классическую творожную запеканку с ванилью и изюмом многие любят. Ее даже можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. По этому рецепту запеканка получается очень вкусной и невероятно нежной. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Творожная запеканка с изюмом
Ингредиенты:
- творог – 1 кг;
- яйца – 5 шт;
- сахар – 1 стакан;
- мука – 5 ст. л.;
- цедра 1 лимона;
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
- сметана – 200 г;
- изюм (или любые другие сухофрукты) – 100 г.
Творог для запеканки нужно протереть через мелкое сито, тогда она получится более нежной и воздушной.
Добавьте сметану, яйца и сахар, взбейте творожную массу венчиком. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель.
Снова взбейте все миксером. Изюм залейте горячей водой. Добавьте в творожную массу цедру лимона, отжатый от воды изюм, можно добавить ваниль. Хорошо перемешайте.
Форму для выпекания застелите пергаментом, выложите получившуюся массу, разровняйте и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
Напомним, вместо изюма можно добавлять любые сухофрукты по своему вкусу: вяленую клюкву, сушеные вишни, нарезанную ломтиками курагу, или манго.
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