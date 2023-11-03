Полезное лакомство: рецепт классической творожной запеканки

Такую запеканку обычно готовят с изюмом, но можно использовать любые сухофрукты.

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Классическую творожную запеканку с ванилью и изюмом многие любят. Ее даже можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. По этому рецепту запеканка получается очень вкусной и невероятно нежной. Фокус расскажет, как ее приготовить.

Творожная запеканка с изюмом

Ингредиенты:

творог – 1 кг;

яйца – 5 шт;

сахар – 1 стакан;

мука – 5 ст. л.;

цедра 1 лимона;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

сметана – 200 г;

изюм (или любые другие сухофрукты) – 100 г.

Творог для запеканки нужно протереть через мелкое сито, тогда она получится более нежной и воздушной.

Добавьте сметану, яйца и сахар, взбейте творожную массу венчиком. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель.

Снова взбейте все миксером. Изюм залейте горячей водой. Добавьте в творожную массу цедру лимона, отжатый от воды изюм, можно добавить ваниль. Хорошо перемешайте.

Форму для выпекания застелите пергаментом, выложите получившуюся массу, разровняйте и готовьте в разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

Напомним, вместо изюма можно добавлять любые сухофрукты по своему вкусу: вяленую клюкву, сушеные вишни, нарезанную ломтиками курагу, или манго.

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