Корисні ласощі: рецепт класичної сирної запіканки
Таку запіканку зазвичай готують із родзинками, але можна використовувати будь-які сухофрукти.
Класичну сирну запіканку з ваніллю та родзинками багато хто любить. Її навіть можна купити в магазині, а можна приготувати самостійно. За цим рецептом запіканка виходить дуже смачною і неймовірно ніжною. Фокус розповість, як її приготувати.
Сирна запіканка з родзинками
Інгредієнти:
- сир — 1 кг;
- яйця — 5 шт;
- цукор — 1 склянка;
- борошно — 5 ст. л.;
- цедра 1 лимона;
- розпушувач — 0,5 ч. л.;
- сметана — 200 г;
- родзинки (або будь-які інші сухофрукти) — 100 г.
Сир для запіканки потрібно протерти через дрібне сито, тоді вона вийде ніжнішою і повітрянішою.
Додайте сметану, яйця та цукор, збийте сирну масу вінчиком. Додайте просіяне борошно та розпушувач.
Знову збийте все міксером. Ізюм залийте гарячою водою. Додайте в сирну масу цедру лимона, віджаті від води родзинки, можна додати ваніль. Добре перемішайте.
Форму для випікання застеліть пергаментом, викладіть отриману масу, розрівняйте і готуйте в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
Нагадаємо, замість родзинок можна додавати будь-які сухофрукти на власний смак: в'ялену журавлину, сушені вишні, нарізану скибочками курагу, або манго.
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