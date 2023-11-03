Идеально к пиву: как приготовить настоящие немецкие претцели

Претцель, или брецель, готовят в Германии еще со Средних веков.

Брецель, или претцель, это традиционная немецкая выпечка. Крендели с солью начали выпекать так давно, что они стали негласным символом булочных и их часто изображают на вывесках.

Согласно легенде, брецель был придуман одним булочником, которому баварский король поручил испечь булочку, через которую три раза можно увидеть солнце.

Теперь это традиционное лакомство и закуска к пиву. Рецептов претцелей множество. И одним из них поделились на сайте Schmidt.

Классические претцели

Ингредиенты:

7 стаканов муки;

5 ч. л. сухих дрожжей;

1 яйцо;

минеральная вода с газом;

соль;

на выбор: тмин, зира, паприка, мак;

сахар.

Смешайте дрожжи со столовой ложкой сахара, залейте одним стаканом теплой воды, размешайте и оставьте на 10 минут. Смесь должна запузыриться. Просейте в миску муку с 1,5 ст. л. соли, добавьте столовую ложку сахара.

Влейте дрожжевую смесь и два стакана минеральной воды с газом. Воду можно слегка подогреть. Мешайте деревянной ложкой до однородности.

Присыпьте мукой рабочую поверхность, выложите тесто и начинайте вымешивать около десяти минут, подсыпая муку. Тесто должно остаться немного липким. Переложите его в чистую большую миску, накройте пленкой, поставьте в теплое место на час.

Поднявшееся тесто переложите на рабочую поверхность и разделите на 16 или 32 части, в зависимости от того, большие вы хотите сделать брецели и не очень.

Разомните один кусок между ладонями в длинную колбаску, раскатайте ее до длины 50 (или 25) см в зависимости от размера вашего брецеля.

Выложите готовую колбаску полукругом, а потом перекрестите свободные концы и прилепите их к основанию. Выложите брецель на застеленный пергаментом противень. Продолжайте, пока не кончится тесто.

Дайте брецелям постоять около 20 минут.

Тем временем наполните водой большую кастрюлю и доведите ее до кипения, добавьте столовую ложку соли и чайную ложку сахара. По одному обварите претцели в кипящей воде. Лучше это делать, опуская их в кипяток шумовкой. Обваривайте не дольше 2–3 минут. Дайте им обсохнуть. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте крупной солью. Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов около 30 минут.

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