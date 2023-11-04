Салат из кабачков и огурцов на зиму: рецепт вкусной закуски

Это очень вкусная заготовка, которая будет радовать вас зимой, когда овощи будут в дефиците.

Сейчас непривычно теплая осень и овощи все еще свободно продаются на рынках. А значит можно приготовить на зиму вкусный салат из кабачков и огурцов. Он получается свежим, с легкой кислинкой и отлично дополнить блюда из картофеля, или мяса. Рецептом поделились на Gastronom.

Салат из кабачков и огурцов

Ингредиенты:

кабачки – 600 г;

свежие огурцы – 500 г;

репчатый лук – 300 г;

морковь – 450 г;

сладкий перец – 300 г;

чеснок – 4 зубчика;

укроп – 20 г;

петрушка – 20 г;

сахар – 100 г;

соль – 120 г;

приправа для моркови по-корейски – 1 ст. л.;

свежемолотый черный перец – 1/2 ч. л.;

растительное масло – 100 мл;

уксус – 90 мл.

Кабачки нарежьте соломкой и сложите в глубокую миску.

Свежие огурцы вымойте, срежьте кончики и нарежьте тонкими ломтиками. Добавьте в миску к кабачкам. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

Морковь очистите и натрите на терке для морковки по-корейски. Сладкие перец нарежьте соломкой.

Чеснок натрите на средней терке. Укроп и петрушку мелко нарежьте. Добавьте к овощам сахар, соль, приправу для корейской моркови, перец, растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте. Оставьте на пару часов и перемешивайте каждые полчаса.

После разложите овощи по сухим стерилизованным банкам, плотно утрамбовывая. Влейте доверху выделившийся сок из миски.

На дно большой кастрюли уложите чистое полотенце. Поставьте в нее банки с салатом и прикройте стерилизованными крышками. Влейте в кастрюлю воду так, чтобы она дошла до "плечиков" банок.

Поставьте на огонь и доведите до кипения. Стерилизуйте около 15 минут. Закатайте банки с салатом, переверните на сложенное вдвое полотенце и дайте полностью остыть.

Также в такой салат можно добавить помидоры-сливки. Хранить салат следует в сухом и темном месте при комнатной температуре.

Если вы любите такие салаты, то можете приготовить на зиму так называемую грибную солянку.