Салат из свеклы: рецепт очень полезного блюда в преддверии зимы

Для заправки салата вместо майонеза можно использовать сметану или греческий йогурт.

С приходом осени и холодов пора позаботиться о своем иммунитете и укрепить его. Одним из продуктов, который поможет справиться с этой задачей, является красная свекла, поэтому наличие ее в меню более чем желательно. Этот овощ богат минеральными солями, органическими кислотами и фолиевой кислотой. Красная свекла – рекордсмен по концентрации бора и марганца, а также один из лидеров по содержанию железа. Вещества в составе свеклы улучшают обмен веществ, активизируют работу кроветворения и укрепляют иммунитет. Предлагаем разнообразить полезное меню салатом из свеклы, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук. В составе этого блюда свекла понравится даже тем, кто ее не особо любит.

Салат из свеклы

свекла красная – 1-2 шт;

сырок плавленый – 2 шт;

горошек консервированный – 150 гр;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль, перец – по вкусу;

майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

Красную свеклу отварить до готовности в подсоленной воде, остудить, почистить и порезать мелкими кубиками. Плавленый сырок ненадолго положить в морозилку, а затем так же порезать мелкими кубиками. В глубокую посуду высыпать измельченную свеклу, сырок, выдавить чеснок, добавить горошек, все посолить, поперчить, заправить майонезом и хорошо перемешать. Если не любите майонез, замените его сметаной или йогуртом.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат из вареной свеклы и сырой моркови.