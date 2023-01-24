Витаминная бомба: рецепт салата из вареной свеклы и сырой моркови

Все поклонники здорового питания оценят салат из вареной свеклы и сырой моркови.

Related video

Этот простой и полезный салат получается очень интересным по вкусу. Делать салат можно с черносливом, чесноком, изюмом и орехами.

Классический рецепт предполагает использование минимального набора продуктов, но при этом готовое блюдо получается пикантным и необычным.

Ингредиенты:

свекла (большая) – 1 шт.

морковь – 1-2 шт.

твердый сыр – 150 г

чернослив – 100 г

изюм — 50 г

чеснок — 3 зубчика

майонез – 200 г

ядра грецких орехов – 100 г

Способ приготовления:

Чернослив и изюм (отдельно) залить кипятком на десять минут, чтобы распарить их, затем чернослив порезать тонкими полосками, а изюм выложить на салфетку.

Свеклу отварить или запечь, поставить в холодное место, почистить и натереть на крупной терке и смешать с черносливом, добавить соль по вкусу.

Сырую морковь натереть на крупной терке и смешать с изюмом, добавить соль по вкусу.

Твердый сыр натереть на крупной терке и смешать с чесноком, пропущенным через чеснокодав.

Все продукты готовы, теперь нужно просто все уложить слоями, смазав каждый слой майонезом:

первый слой – свекла с черносливом

второй слой — твердый сыр с чесноком

третий слой – морковь с изюмом

сверху посыпаем грецкими орехами

Советы:

Твердый сыр можно заменить плавленым сырком. Чтобы сыр легко натирался, предварительно подержите его в морозильной камере в течение 15 минут. Если вы хотите, чтобы закуска была диетической, используйте майонез с низким процентом жирности.

Любой салат, который готовят слоями, нужно несколько часов выдержать перед подачей, чтобы он настоялся.