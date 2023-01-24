Вітамінна бомба: рецепт салату з вареного буряка та сирої моркви

Всі шанувальники здорового харчування оцінять салат з вареного буряка та сирої моркви.

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Цей простий та корисний салат виходить дуже цікавим до смаку. Робити салат можна з чорносливом, часником, родзинками та горіхами.

Класичний рецепт передбачає використання мінімального набору продуктів, але водночас готова страва виходить пікантною і незвичайною.

Складові:

буряк (великий) — 1 шт.

морква — 1-2 шт.

твердий сир — 150 г

чорнослив — 100 г

родзинки — 50 г

часник — 3 зубчики

майонез — 200 г

ядра волоських горіхів — 100 г

Спосіб приготування:

Чорнослив та родзинки (окремо) залити окропом на десять хвилин, щоб розпарити їх, потім чорнослив нарізати тонкими смужками, а родзинки викласти на серветку.

Буряк відварити або запекти, поставити в холодне місце, почистити і натерти на великій тертці і змішати з чорносливом, додати сіль до свого смаку.

Сиру моркву натерти на великій тертці і змішати з родзинками, додати сіль до свого смаку.

Твердий сир натерти на тертці і змішати з часником, пропущеним через часник.

Всі продукти готові, тепер потрібно просто все укласти шарами, змастивши кожен шар майонезом:

перший шар — буряк з чорносливом

другий шар — твердий сир з часником

третій шар — морква з родзинками

зверху посипаємо волоськими горіхами

Поради:

Твердий сир можна замінити плавленим сирком. Щоб сир легко натирався, заздалегідь потримайте його в морозильній камері протягом 15 хвилин. Якщо ви хочете, щоб закуска була дієтичною, використовуйте майонез із низьким відсотком жирності.

Будь-який салат, який готують шарами, потрібно кілька годин витримати перед подачею, щоб він настоявся.