Вітамінна бомба: рецепт салату з вареного буряка та сирої моркви
Всі шанувальники здорового харчування оцінять салат з вареного буряка та сирої моркви.
Цей простий та корисний салат виходить дуже цікавим до смаку. Робити салат можна з чорносливом, часником, родзинками та горіхами.
Класичний рецепт передбачає використання мінімального набору продуктів, але водночас готова страва виходить пікантною і незвичайною.
Складові:
- буряк (великий) — 1 шт.
- морква — 1-2 шт.
- твердий сир — 150 г
- чорнослив — 100 г
- родзинки — 50 г
- часник — 3 зубчики
- майонез — 200 г
- ядра волоських горіхів — 100 г
Спосіб приготування:
Чорнослив та родзинки (окремо) залити окропом на десять хвилин, щоб розпарити їх, потім чорнослив нарізати тонкими смужками, а родзинки викласти на серветку.
Буряк відварити або запекти, поставити в холодне місце, почистити і натерти на великій тертці і змішати з чорносливом, додати сіль до свого смаку.
Сиру моркву натерти на великій тертці і змішати з родзинками, додати сіль до свого смаку.
Твердий сир натерти на тертці і змішати з часником, пропущеним через часник.
Всі продукти готові, тепер потрібно просто все укласти шарами, змастивши кожен шар майонезом:
- перший шар — буряк з чорносливом
- другий шар — твердий сир з часником
- третій шар — морква з родзинками
- зверху посипаємо волоськими горіхами
Поради:
Твердий сир можна замінити плавленим сирком. Щоб сир легко натирався, заздалегідь потримайте його в морозильній камері протягом 15 хвилин. Якщо ви хочете, щоб закуска була дієтичною, використовуйте майонез із низьким відсотком жирності.
Будь-який салат, який готують шарами, потрібно кілька годин витримати перед подачею, щоб він настоявся.