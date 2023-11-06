Ленивые пирожки с ветчиной и сыром: простой рецепт быстрого и вкусного блюда
На приготовление таких пирожков уйдет не больше 20 минут.
Жареные пирожки с начинкой никогда долго не задерживаются на столе и съедаются в считанные минуты. Если хотите порадовать родных вкусным и сытным блюдом, а времени возиться с тестом у вас нет, рекомендуем приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Это займет намного меньше времени, а результат будет ничем не хуже. Такие пирожки можно брать с собой в качестве перекуса: они хорошо утоляют голод.
Ленивые пирожки с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- кефир (2,5%) – 300 мл;
- растительное масло – 2 ст. л;
- яйцо сырое – 1 шт;
- соль – 1 ч. л;
- мука – 220 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- колбаса или ветчина – 100-150 гр;
- сыр твердый – 100 гр;
- яйцо вареное – 1 шт;
- зеленый лук – пучок.
Способ приготовления:
Все продукты должны быть комнатной температуры. В глубокой миске смешать кефир, яйцо сырое, растительное масло и соль, все очень хорошо перемешать, до растворения соли. Затем просеять туда же муку с разрыхлителем и снова перемешать.
Ветчину нарезать мелкими кубиками, сыр и вареное яйцо натереть на крупную терку, зелень мелко порубить. Все это отправить в миску с тестом и еще раз хорошо перемешать.
Получившуюся массу столовой ложкой выкладывать на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривать с двух сторон до золотистой корочки.
Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые голубцы.