Настоящий вкус осени: простой рецепт тыквенного чизкейка

Это восхитительный пирог, покоряющий своим нежным, слегка пикантным вкусом.

Тыквенный чизкейк — бисквитная основа, творожная начинка и восхитительный топпинг из соленой карамели: идеальный рецепт, чтобы отпраздновать возвращение сезона тыквы.

Процесс приготовления прост, это чизкейк, приготовленный как более классический чизкейк "Нью-Йорк": основа – раскрошенное сухое печенье, смешанное с топленым маслом, начинка – мягкий творожный сыр, взбитый с яйцами, сахаром и тыквенным пюре. Остывший после приготовления в духовке пирог следует оставить на несколько часов в холодильнике, чтобы он идеально застыл.

Для подачи подают вкуснейший солено-карамельный соус, которым можно покрыть пирог, а можно подать в соуснике, чтобы каждый им поливал свою порцию.

Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Тыквенный чизкейк

Ингредиенты:

250 г печенья;

125 г топленого сливочного масла комнатной температуры.

Для начинки:

680 г свежего творожного сыра;

230 г тыквенного пюре;

2 яйца;

2 яичных желтка;

200 г сахарного песка;

1/2 чайной ложки молотой корицы;

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха;

1/4 чайной ложки молотого имбиря.

Для соленой масляной карамели:

200 мл свежих сливок;

100 г сахарного песка;

40 г сливочного масла;

соль.

Для тыквенного пюре:

Примерно 300 г мякоти тыквы (вес без учета отходов).

Чтобы приготовить тыквенный чизкейк, сначала приготовьте нарезанную кубиками мякоть тыквы на пару, пока она не станет достаточно мягкой, чтобы ее можно было размять. Это займет 20–25 минут в зависимости от сорта тыквы и размера кубиков. Последнюю переложите в емкость с высокими бортиками и измельчите погружным блендером. Дайте полностью остыть и взвесьте 230 граммов вареной мякоти.

Приготовьте основу чизкейка: сначала взбейте в миксере только сухое печенье, а затем добавьте растопленное сливочное масло комнатной температуры. Еще раз перемешайте и переложите в разъемную форму диаметром 22 см, смазанную маслом и застеленную бумагой для выпечки. Разровняйте тыльной стороной ложки, чтобы получился ровный слой. Поместите в холодильник, пока вы работаете над остальным рецептом.

Соберите творожный сыр в миску и перемешайте его с помощью электрического миксера около 1 минуты. Затем добавьте мякоть тыквы комнатной температуры, яйца, яичные желтки и перемешайте.

Добавьте сахар, специи (корицу, имбирь и мускатный орех) и перемешайте. Когда у вас получилась однородная смесь, вылейте ее в форму. Разровняйте и готовьте в разогретой до 180°С духовке около 1 часа. По истечении этого времени края затвердеют, а центр все еще будет мягким. Вынуть из духовки и дать полностью остыть. Затем поставьте в холодильник минимум на 3 часа (лучше на ночь).

Приготовьте соленую карамель: поставьте на огонь кастрюлю с сахаром. Когда сахар начнет таять, часто помешивайте на слабом огне, чтобы он полностью расплавился, пока не получите янтарную карамель. Добавьте сливки к растопленному сахару, вливая медленно, продолжая перемешивать и обращая пристальное внимание на горячие на этом этапе брызги. Оставьте соус загустевать на огне, постоянно помешивая. Выключите огонь и добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и соль. Перемешайте и доведите до комнатной температуры. Переложите карамель в герметичный контейнер и храните в холодильнике до использования.

Непосредственно перед подачей на поверхность торта вылейте карамельный соус, аккуратно распределите его и хорошо разровняйте. Тыквенный чизкейк готов.

Также вы можете приготовить вкуснейший шоколадный чизкейк.