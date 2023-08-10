Готовится без духовки: простой рецепт шоколадного чизкейка

При приготовлении этого десерта не нужна духовка, а украсить его можно свежими ягодами по своему вкусу.

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Вкуснейший десерт – шоколадный чизкейк, — готовится без выпечки. А украсить его можно свежими ягодами, или ломтиками фруктов. Особый вкус ему придает густая шоколадная глазурь. А еще он очень красиво выглядит, так что, если любите чизкейки – смело готовьте этот десерт на праздники: он точно станет украшением стола.

Как приготовить вкуснейший торт, рассказали на кулинарном сайте Cucchiaio.

Шоколадный чизкейк

Ингредиенты:

20 г миндаля;

150 г шоколадного печенья;

75 г растопленного сливочного масла;

250 г темного шоколада;

60 мл сметаны;

120 г сахарной пудры;

650 г творожный сыр;

ягоды для украшения, мята.

Разломайте печенье, измельчите в крошку и смешайте с измельченным миндалем и сливочным маслом. Полученную смесь утрамбуйте в разъемную форму диаметром 20 см.

Поместите форму с основой в морозильную камеру и начните растапливать шоколад на водяной бане. С помощью венчика смешайте сыр с сахарной пудрой и сметаной до получения однородного крема.

Добавьте растопленный шоколад, остывший до комнатной температуры, перемешайте и отставьте в сторону. Выбранные ягоды, например чернику, клубнику, или голубику, вымойте, очистите и положите на бисквитную основу.

Понемногу добавьте сырную массу, выровняйте поверхность и оставьте в морозилке на пару часов. После вылейте глазурь на торт и дайте ей застыть.

Перед подачей украсьте свежими фруктами и листьями мяты.

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