Готується без духовки: простий рецепт шоколадного чизкейка
При приготуванні цього десерту не потрібна духовка, а прикрасити його можна свіжими ягодами на свій смак.
Дуже смачний десерт — шоколадний чизкейк, — готується без випічки. А прикрасити його можна свіжими ягодами, або скибочками фруктів. Особливого смаку йому надає густа шоколадна глазур. А ще він має дуже гарний вигляд, тож, якщо любите чизкейки — сміливо готуйте цей десерт на свята: він точно стане прикрасою столу.
Як приготувати смачнючий торт, розповіли на кулінарному сайті Cucchiaio.
Шоколадний чизкейк
Інгредієнти:
- 20 г мигдалю;
- 150 г шоколадного печива;
- 75 г розтопленого вершкового масла;
- 250 г темного шоколаду;
- 60 мл сметани;
- 120 г цукрової пудри;
- 650 г вершковий сир;
- ягоди для прикраси, м'ята.
Розламайте печиво, подрібніть на крихту і змішайте з подрібненим мигдалем і вершковим маслом. Отриману суміш утрамбуйте в роз'ємну форму діаметром 20 см.
Помістіть форму з основою в морозильну камеру і почніть розтоплювати шоколад на водяній бані. За допомогою вінчика змішайте сир із цукровою пудрою та сметаною до отримання однорідного крему.
Додайте розтоплений шоколад, остиглий до кімнатної температури, перемішайте і відставте в сторону. Обрані ягоди, як-от чорницю, полуницю, або лохину, вимийте, очистить і покладіть на бісквітну основу.
Потроху додайте сирну масу, вирівняйте поверхню і залиште в морозилці на кілька годин. Після вилийте глазур на торт і дайте їй застигнути.
Перед подачею прикрасьте свіжими фруктами та листям м'яти.
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