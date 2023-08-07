Смачна та легка в приготуванні випічка: рецепт торта "Піна колада"
Якщо любите цей коктейль, то і торт вам сподобається.
Смачний торт з ароматом кокоса та ананасів – це справжній літній десерт. Тим паче якщо вам подобається однойменний коктейль. Готується він швидко, а результат вас вразить. Рецепт опублікували на сайті "Високий замок".
Торт "Піна колада"
Інгредієнти:
Для бісквіта:
- 3 яйця;
- дрібка солі;
- ½ склянки цукру;
- ½ склянки пшеничного борошна;
- 1/3 склянки картопляного крохмалю;
- 1 ч. ложка розпушувача;
- 1 ст. ложка води.
Для кокосового безе:
- 4 білки;
- ¾ склянки цукру;
- 1 ст. ложка картопляного крохмалю;
- 200 г кокосової стружки.
Для крем-пудингу:
- 1 банка ананасів (приблизно 400 г);
- 1 склянка сиропу з-під ананасів;
- ½ склянки молока;
- 4 ст. ложки цукру;
- 4 жовтки;
- 1 пудинг (40 г) ванільний або вершковий (без цукру);
- 200 г вершкового масла.
Для початку приготуйте бісквіт. Відокремте білки від жовтків і збийте їх з дрібкою солі. Потім порціями всипте цукор і збивайте до утворення міцної блискучої піни. Додайте жовтки та перемішайте. Всипте борошно і розпушувач, влийте воду і тепер акуратно, але ретельно перемішайте ложкою.
Викладіть тісто на деко (23×33 см), застелене папером для випікання. Випікайте бісквіт при 180 градусах близько 30 хвилин.
Поки бісквіт печеться, приготуйте кокосове безе. Білки збийте із сіллю, поступово додаючи цукор, до густої і блискучої піни. Всипте кокосову стружку і картопляний крохмаль та ретельно перемішайте. Перекладіть на деко і випікати при 170 градусах теж близько півгодини.
А тепер готуйте крем-пудинг з ананасом. Ананас наріжте кубиками. Сироп налийте у каструлю додайте цукор і доведіть до кипіння. Молоко змішайте з пудингом і жовтками, залийте киплячим сиропом, і, постійно помішуючи, варить до загустіння.
Готовий пудинг охолодіть. М’яке вершкове масло збийте до білого кольору, це забере хвилин десять.
Потім, не припиняючи міксер, додайте пудинг і мішайте до однорідності. Готову масу перемішайте з подрібненим ананасом. Тепер зберіть торт. Викладіть крем на бісквіт, розрівняйте і покрийте кокосовим безе. Залиште в холодильнику на кілька годин.
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