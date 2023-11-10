Простой рецепт вкусной закуски: как приготовить рулетики из лаваша с картофелем, грибами и зеленью
Рулетики из лаваша могут быть горячими и холодными, с картофелем они получаются именно горячими.
Из лаваша можно приготовить множество вкусных блюд. Главным образом – рулетов с разнообразными начинками. Часто готовят лаваш с холодными начинками, но можно приготовить рулетики и горячие, с картофелем, грибами и зеленью. Приятно, но можно их подавать и на следующий день, уже остывшими. Фокус расскажет, как их приготовить.
Рулетики из лаваша с картофелем, грибами и зеленью
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- лаваш тонкий — 2 шт;
- грибы — 100 г;
- одна луковица;
- отвар картофельный — 50 мл;
- масло растительное — 3 ст. л. + 1 ст. л. для обжаривания рулетов;
- 3 зубчика чеснока;
- зелень (любая по вашему вкусу) — 1 пучок;
- соль.
Картофель очистите и отварите в подсоленной воде до готовности. Обжарьте мелкорубленный лук в растительном масле до прозрачности. Грибы можно отварить, если у вас лесные грибы, а если у вас шампиньоны или вешенки, то их можно мелко нарезать и обжарить.
Слейте отвар с готового картофеля, 50 мл оставьте. Приготовьте пюре, добавьте отвар и перемешайте. Добавьте грибы, лук, зелень и чеснок. При необходимости досолите.
Также вместо отвара можно добавить в пюре сливки, или молоко.
Разделите пюре на две части. Один лист лаваша промажьте половиной пюре, накройте вторым листом, равномерно распределите оставшийся картофель.
Сверните лаваш в плотный рулет. Разрежьте на кусочки около 2 см, обжарьте с двух сторон на растительном масле до румяной корочки. Подавайте в горячем или холодном виде.
Также можете приготовить пять рулетов с разными начинками на любой вкус.