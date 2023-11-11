Традиционный суп-гуляш: как приготовить популярное блюдо венгерской кухни
Гуляш это национальное блюдо венгров: кусочки говядины или телятины, тушенные с овощами.
Венгерская кухня славится своими мясными пряными блюдами. И самым популярным является гуляш. Блюдо относится к категории густых супов. Изначально суп с различными добавками был традиционной едой пастухов и готовился в котлах на костре. А сейчас гуляш готовится в кастрюле или глубокой сковороде. Рецептом поделились на сайте No Salty.
Суп-гуляш
Ингредиенты:
- 600 г говядины;
- 300 г репчатого лука;
- 2 крупных моркови;
- 1 крупная белая редька;
- 1 небольшой корень сельдерея;
- 400 г картофеля;
- 1 ст. л. молотой паприки (сладкой);
- 0,5 ст. л. острой паприки;
- 1 ст. л. соли;
- 1 ч. л. молотого кориандра;
- 2 лавровых листа;
- 1 ч. л. свежемолотого черного перца;
- 1 небольшой помидор;
- 1 стручок сладкого перца;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. свиного жира;
- 0,5 пучка петрушки;
- 5 стеблей сельдерея;
- 2,5 л воды.
Для галушек:
- 1 яйцо;
- 80 г муки
- 1 ч. л. соли.
Лук нарезать мелким кубиком. Мясо промойте, обсушите и нарезать кубиками размером 2 см.
Жир растопить в кастрюле, обжарьте в нем лук до мягкости, затем уберите с огня, добавьте паприку, перемешайте, влейте 1,5 стакана воды и выпарить, чтобы жидкость загустела.
Добавьте мясо, перемешайте и жарьте, помешивая, до белого цвета. Посолите, поперчите, посыпьте кориандром, добавьте пропущенный через пресс чеснок, нарезанный мелким кубиком помидор, очищенный от семян и сердцевины сладкий перец и лавровый лист.
Накройте крышкой и тушите на медленном огне 90 минут.
Затем добавьте нарезанные кружочками морковь и белую редьку, кубиками нарезанный сельдерей, картофель, измельченную петрушку и сельдерей, налейте 2-2,5 л воды.
Накройте крышкой и тушите еще 50 минут. Добавьте галушки и варить еще 10 минут.
Как приготовить галушки
Яйцо разбейте в миску, добавьте соль и перемешайте вилкой. Постепенно добавьте муку и замесите тесто. Из теста сформируйте небольшие шарики и опустите в кипящий суп.
Подавайте суп-гуляш с тертым сыром, сметаной, маринованными овощами и свежим хлебом.
Также вы можете приготовить вкусное мясное блюдо под забавным названием "Фальшивый кролик".