Традиционный суп-гуляш: как приготовить популярное блюдо венгерской кухни

Гуляш это национальное блюдо венгров: кусочки говядины или телятины, тушенные с овощами.

Венгерская кухня славится своими мясными пряными блюдами. И самым популярным является гуляш. Блюдо относится к категории густых супов. Изначально суп с различными добавками был традиционной едой пастухов и готовился в котлах на костре. А сейчас гуляш готовится в кастрюле или глубокой сковороде. Рецептом поделились на сайте No Salty.

Суп-гуляш

Ингредиенты:

600 г говядины;

300 г репчатого лука;

2 крупных моркови;

1 крупная белая редька;

1 небольшой корень сельдерея;

400 г картофеля;

1 ст. л. молотой паприки (сладкой);

0,5 ст. л. острой паприки;

1 ст. л. соли;

1 ч. л. молотого кориандра;

2 лавровых листа;

1 ч. л. свежемолотого черного перца;

1 небольшой помидор;

1 стручок сладкого перца;

3 зубчика чеснока;

2 ст. л. свиного жира;

0,5 пучка петрушки;

5 стеблей сельдерея;

2,5 л воды.

Для галушек:

1 яйцо;

80 г муки

1 ч. л. соли.

Лук нарезать мелким кубиком. Мясо промойте, обсушите и нарезать кубиками размером 2 см.

Жир растопить в кастрюле, обжарьте в нем лук до мягкости, затем уберите с огня, добавьте паприку, перемешайте, влейте 1,5 стакана воды и выпарить, чтобы жидкость загустела.

Добавьте мясо, перемешайте и жарьте, помешивая, до белого цвета. Посолите, поперчите, посыпьте кориандром, добавьте пропущенный через пресс чеснок, нарезанный мелким кубиком помидор, очищенный от семян и сердцевины сладкий перец и лавровый лист.

Накройте крышкой и тушите на медленном огне 90 минут.

Затем добавьте нарезанные кружочками морковь и белую редьку, кубиками нарезанный сельдерей, картофель, измельченную петрушку и сельдерей, налейте 2-2,5 л воды.

Накройте крышкой и тушите еще 50 минут. Добавьте галушки и варить еще 10 минут.

Как приготовить галушки

Яйцо разбейте в миску, добавьте соль и перемешайте вилкой. Постепенно добавьте муку и замесите тесто. Из теста сформируйте небольшие шарики и опустите в кипящий суп.

Подавайте суп-гуляш с тертым сыром, сметаной, маринованными овощами и свежим хлебом.

Также вы можете приготовить вкусное мясное блюдо под забавным названием "Фальшивый кролик".