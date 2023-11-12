Цветная капуста, запеченная с соусом бешамель: лучший способ приготовить полезный овощ
Капуста, приготовленная таким способом, буквально тает во рту и сохраняет в себе максимум полезных веществ.
Пользу цветной капусты сложно переоценить, особенно в осенне-зимний период, когда организм нуждается в витаминах и микроэлементах. В состав этого овоща входят ценный белок (2,5 гр на 100 гр) и пищевые волокна (2 гр на 100 гр), которые стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, способствуют выведению из организма токсинов, тяжелых металлов и холестерина, а также защищают кишечник от развития онкологических заболеваний. Поэтому в рационе обязательно должна быть цветная капуста, и мы предлагаем приготовить ее по рецепту из блога "Кулинарная книга". Запеченная с соусом бешамель и сыром, такая капуста не оставит равнодушными никого.
Цветная капуста, запеченная с соусом бешамель и сыром
Ингредиенты:
- капуста цветная;
- молоко – 250 мл;
- масло сливочное – 20 гр;
- мука – 20 гр;
- сыр твердый – 50 гр;
- майонез –1 ст. л;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль;
- мускатный орех.
Способ приготовления:
Цветную капусту опустить в кастрюлю с кипятком и проварить пять минут, чтобы можно было легко разделить ее на веточки.
Для соуса разогреть в посуде с толстым дном на маленьком огне сливочное масло, добавить муку, перемешать. Добавить 200 мл молока, хорошо перемешать венчиком. Вылить остальное молоко, добавить щепотку соли и немного мускатного ореха.
Выложить в форму, застеленную пергаментом, капусту, посолить, полить соусом и выложить творожную массу. Для ее приготовления необходимо смешать сыр, натертый на крупную терку, майонез и пропущенный через пресс чеснок.
Отправить все в духовку, предварительно разогретую до 220 градусов, на 10 минут.
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