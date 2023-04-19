Необычная пицца на корже из цветной капусты: очень просто и полезно

Цветная капуста — это полезный и универсальный продукт, из которого можно приготовить множество простых и интересных блюд. Почему бы не попробовать приготовить пиццу?

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Это блюдо подойдет для тех, кто хочет снизить потребление муки и углеводов, а также для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Корж из цветной капусты получается нежным, ароматным и хрустящим. Вы можете выбрать любую начинку по своему вкусу: сыр, колбасу, грибы, овощи и т.д. Главное — не переборщить с количеством, чтобы не размочить корж. Фокус обещает, что приготовление пиццы займет у вас не более часа и результат точно вас порадует!

Пицца на корже из цветной капусты

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты (около 600 г)

1 яйцо

100 г твердого сыра

соль, перец, орегано по вкусу

200 г томатного соуса

150 г моцареллы

начинка по выбору (колбаса, грибы, оливки, перец и т.д.)

Для начала нужно разобрать капусту на соцветия и помыть их под проточной водой. Высушить бумажными полотенцами или салфетками.

Затем измельчить капусту в блендере или кухонном комбайне до консистенции риса. Не перегружайте чашу блендера, делайте это порциями.

Переложите капустную крошку в миску и поставьте в микроволновку на 5 минут на максимальной мощности. Если у вас нет микроволновки, вы можете отварить капусту на пару или в подсоленной воде до мягкости, а затем отжать лишнюю жидкость через марлю или сито.

Добавьте в капустную массу яйцо, натертый сыр, соль, перец и орегано. Хорошо перемешайте.

Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом. Распределите его равномерно толщиной около 0,5 см. Сделайте небольшие бортики по краям.

Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте корж 15-20 минут до золотистого цвета.

Выньте противень из духовки и намажьте корж томатным соусом. Посыпьте тертой моцареллой и выложить начинку по желанию.

Верните противень в духовку и выпекайте еще 10 минут или до того, как сыр расплавится и начинка подрумянится. Выньте пиццу из духовки и дайте ей немного остыть. Теперь пиццу можно подавать гостям.

А еще к этой необычной пицце вам точно пригодится рецепт оригинальных сосисок в тесте с яблоками и горчицей.