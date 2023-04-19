Незвичайна піца на коржі з цвітної капусти: дуже просто та корисно

Цвітна капуста — це корисний та універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч простих та цікавих страв. Чому б не спробувати приготувати піцу?

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Ця страва підійде для тих, хто хоче знизити споживання борошна та вуглеводів, а також для тих, хто любить експериментувати на кухні. Корж з цвітної капусти виходить ніжним, ароматним і хрустким. Ви можете вибрати будь-яку начинку на свій смак: сир, ковбасу, гриби, овочі чи щось інше. Головне — не переборщити з кількістю, щоби не розмочити корж. Фокус обіцяє, що приготування піци займе у вас не більше години і результат вас порадує!

Піца на коржі з цвітної капусти

Інгредієнти:

1 качан цвітної капусти (близько 600 г)

1 яйце

100 г твердого сиру

сіль, перець, орегано на смак

200 г томатного соусу

150 г моцарели

начинка на вибір (ковбаса, гриби, оливки, перець і т.д.)

Для початку потрібно розібрати капусту на суцвіття та помити їх під проточною водою. Висушити паперовими рушниками чи серветками.

Потім подрібнити капусту в блендері чи кухонному комбайні до консистенції рису. Але не перевантажуйте чашу блендера, робіть це порціями.

Перекладіть капустяну крихту в миску і поставте в мікрохвильову піч на 5 хвилин на максимальній потужності. Якщо у вас немає мікрохвильової печі, ви можете відварити капусту на пару або в підсоленій воді до м'якості, а потім віджати зайву рідину через марлю або сито.

Додайте в капустяну масу яйце, натертий сир, сіль, перець і орегано. Добре перемішайте.

Викладіть тісто на деко, застелене пергаментом або змащене маслом. Розподіліть його рівномірно товщиною близько 0,5 см. Зробіть невеликі борти по краях.

Поставте лист у розігріту до 200 градусів духовку і випікайте корж 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Вийміть лист з духовки та намажте корж томатним соусом. Посипте тертою моцарелою і покладіть начинку на свій смак.

Поверніть лист у духовку і випікайте ще 10 хвилин або до того, як сир розплавиться і начинка підрум'яниться. Вийміть піцу з духовки і дайте їй трохи охолонути. Тепер піцу можна подавати гостям.

А ще до цієї незвичайної піци вам точно знадобиться рецепт оригінальних сосисок у тесті з яблуками та гірчицею.