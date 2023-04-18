Сосиски в тесті з яблуками та гірчицею: незвичайно, просто і дуже смачно

Це, мабуть, найнезвичайніші сосиски в тесті, які вам доводилося куштувати. Так що сміливо беріться за приготування за цим рецептом – він вас не розчарує.

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Всі знають, що сосиски в тесті — це одна з найпростіших і найсмачніших страв, яку можна приготувати з продуктів доступних у кожному холодильнику. Але якщо ви хочете додати трохи різноманітності та родзинки у цей класичний рецепт, то спробуйте зробити сосиски у тесті з яблуками та гірчицею.

Фокус обіцяє, що це незвичайне поєднання солодких та гострих смаків припаде до душі всім любителям сосисок. До того ж ця страва дуже просто і швидко готується.

Сосиски в тісті з яблуками та гірчицею

Інгредієнти для 4 порцій:

1 пачка (250 грамів) листкового тіста

8 сосисок

2 великі яблука

4 столові ложки гірчиці

2 столові ложки меду

1 яйце

Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів і застелить лист папером для випічки.

Розкотить тісто на легко посипаній борошном поверхні до товщини 3-4 мм. Наріжте його на 8 смужок завширшки близько 10 см.

Намажте кожну смужку тіста гірчицею, залишаючи вільними краї по 1 см.

Наріжте яблука на четвертинки, виріжте серцевину і наріжте на тонкі скибочки. Викладіть скибочки яблука на смужки тіста, трохи перекриваючи один одного.

Покладіть по одній сосисці на кожну смужку тіста зверху яблук. Загорніть краї тіста над сосисками та склейте їх разом, притискаючи пальцями.

Перекладіть сосиски в тесті на підготовлений лист, швом вниз. Змастіть яйцем.

Випікайте в духовці близько 20 хвилин або до золотистого кольору.

Вийміть із духовки та подавайте гарячими або холодними. Смачного!

А крім сосисок у тесті можете приготувати як смачну закуску салату з куркою та пекінською капустою – прекрасна весняна страва.