Сосиски в тесте с яблоками и горчицей: необычно, просто и безумно вкусно
Это, пожалуй, самые необычные сосиски в тесте, которые вам доводилось пробовать. Так смело беритесь за приготовление по этому рецепту – он вас не разочарует.
Все знают, что сосиски в тесте — это одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно приготовить из продуктов доступных в каждом холодильнике. Но если вы хотите добавить немного разнообразия и изюминки в этот классический рецепт, то попробуйте сделать сосиски в тесте с яблоками и горчицей.
Фокус обещает, что это необычное сочетание сладких и острых вкусов придется по душе всем любителям сосисок. К тому же, это блюдо очень просто и быстро готовится.
Сосиски в тесте с яблоками и горчицей
Ингредиенты для 4 порций:
- 1 пачка (250 грамм) слоеного теста
- 8 сосисок
- 2 крупных яблока
- 4 столовые ложки горчицы
- 2 столовые ложки меда
- 1 яйцо
Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.
Раскатайте тесто на легко посыпанной мукой поверхности до толщины 3-4 мм. Нарежьте его на 8 полосок шириной около 10 см.
Намажьте каждую полоску теста горчицей, оставляя свободными края по 1 см.
Нарежь яблоки на четвертинки, вырежьте сердцевину и нарежьте на тонкие ломтики. Выложите ломтики яблока на полоски теста, слегка перекрывая друг друга.
Положите по одной сосиске на каждую полоску теста сверху яблок. Заверните края теста над сосисками и склейте их вместе, прижимая пальцами.
Переложите сосиски в тесте на подготовленный противень, швом вниз. Смажьте яйцом.
Выпекайте в духовке около 20 минут или до золотистого цвета.
Выньте из духовки и подавайте горячими или холодными. Приятного аппетита!
А кроме сосисок в тесте можете приготовить в качестве вкуснейшей закуски салата с курицей и пекинской капустой – прекрасное весеннее блюдо.