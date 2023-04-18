Сосиски в тесте с яблоками и горчицей: необычно, просто и безумно вкусно

Это, пожалуй, самые необычные сосиски в тесте, которые вам доводилось пробовать. Так смело беритесь за приготовление по этому рецепту – он вас не разочарует.

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Все знают, что сосиски в тесте — это одно из самых простых и вкусных блюд, которое можно приготовить из продуктов доступных в каждом холодильнике. Но если вы хотите добавить немного разнообразия и изюминки в этот классический рецепт, то попробуйте сделать сосиски в тесте с яблоками и горчицей.

Фокус обещает, что это необычное сочетание сладких и острых вкусов придется по душе всем любителям сосисок. К тому же, это блюдо очень просто и быстро готовится.

Сосиски в тесте с яблоками и горчицей

Ингредиенты для 4 порций:

1 пачка (250 грамм) слоеного теста

8 сосисок

2 крупных яблока

4 столовые ложки горчицы

2 столовые ложки меда

1 яйцо

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.

Раскатайте тесто на легко посыпанной мукой поверхности до толщины 3-4 мм. Нарежьте его на 8 полосок шириной около 10 см.

Намажьте каждую полоску теста горчицей, оставляя свободными края по 1 см.

Нарежь яблоки на четвертинки, вырежьте сердцевину и нарежьте на тонкие ломтики. Выложите ломтики яблока на полоски теста, слегка перекрывая друг друга.

Положите по одной сосиске на каждую полоску теста сверху яблок. Заверните края теста над сосисками и склейте их вместе, прижимая пальцами.

Переложите сосиски в тесте на подготовленный противень, швом вниз. Смажьте яйцом.

Выпекайте в духовке около 20 минут или до золотистого цвета.

Выньте из духовки и подавайте горячими или холодными. Приятного аппетита!

А кроме сосисок в тесте можете приготовить в качестве вкуснейшей закуски салата с курицей и пекинской капустой – прекрасное весеннее блюдо.