Сытный ужин: рецепт запеканки из капусты и мяса
Иногда такое блюдо называют "ленивыми голубцами", но в нем нет риса.
Приготовить капустную запеканку с мясным фаршем в духовке очень просто. Если вам нравится это сочетание продуктов, то такое блюдо может стать приятной заменой голубцам. И с ним меньше возни. Фокус расскажет, как его приготовить.
Запеканка из фарша и капусты
Ингредиенты:
- сухие лесные грибы – 50 г;
- белокочанная капуста —1,5 кг;
- одна луковица;
- мясной фарш – 500 г;
- яйца – 2 шт;
- сметана – 100 г;
- тертый твердый сыр – 60 г;
- растительное масло, вода, соль, молотый черный перец.
Сухие грибы залейте кипятком и оставьте на полчаса. Кочан белокочанной капусты очистите от верхних листьев, удалите кочерыжку и нарежьте полосками или маленькими кубиками.
В большой сковороде нагрейте немного растительного масла и обжарьте капусту в течении нескольких минут, налейте немного воды и тушите около 10 минут на небольшом огне. Переложите капусту в миску.
Лук очистите и мелко нарежьте и слегка подрумяньте на сковороду, добавьте фарш и, помешивая, жарьте до изменения цвета.
Мясной фарш с луком посолите и поперчите. Поджарьте и добавьте мелко нарезанные грибы.
Форму для запеканки смажьте маслом и выложите в нее слоями половину капусты, фарш, белые грибы и оставшуюся капусту. Для соуса яйца взбейте со сметаной. Добавьте сыр, посолите, поперчите и перемешайте. Соусом залейте капусту с фаршем. Запекайте блюдо в нагретой до 200 градусов духовке 15–20 минут.
Если нет сушеных лесных грибов, то можно взять свежие шампиньоны, или вешенки. Их предварительно обжаривают и далее используют по рецепту.
Также добавить можно зелень и приправы: кориандр, паприку, или любую другую по вашему вкусу.
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