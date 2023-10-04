Вкуснейшая запеканка из картофеля: как приготовить вкусное и сытное блюдо на ужин

Если вы любите картошку с мясом, то этот рецепт точно придется вам по вкусу.

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В это вкуснейшее блюдо, которое отлично подходит для прохладных вечеров, когда хочется более сытного угощения. В этом блюде все продукты играю важную роль: нежное и мягкое картофельное пюре, вкуснейший фарш с приправами и много сыра, который расплавляется при приготовлении.

Словом, это блюдо точно стоит попробовать. Рецептом поделились на кулинарном сайте Giallo Zafferano.

Картофельная запеканка с фаршем

Ингредиенты:

картофель 600 г;

одно яйцо;

Грана Падано 100 г

крахмал кукурузный 200 г

соль, черный перец.

Для начинки:

фарш 360 г;

моцарелла 550 г;

белое вино 50 г;

лук;

розмарин.

Отварите картофель в мундире, но постарайтесь не переварить, ведь он еще будет готовиться в духовке. Это займет 30–40 минут в зависимости от размера. Затем нарежьте моцареллу ломтиками. Выложите ее в дуршлаг, поставленный над миской, накройте пищевой пленкой и дайте хорошо стечь.

Тем временем займитесь начинкой. Очистите лук (лучше всего шалот) и мелко нарежьте его. Нарежьте розмарин. Раскрошите фарш.

Поджарьте лук на сковороде, дайте ему пожариться около 8 минут и добавьте фарш (лучше смесь свино-говяжьего). Подрумяньте его, хорошо помешивая, добавьте розмарин и влейте белое вино.

Добавьте соль и перец и дайте вину хорошо выпариться, затем выключите огонь и отставьте сковороду. Как только картофель сварится, слейте воду, очистите его и разомните в пюре. Пусть немного остынет. Затем добавляем крахмал, половину дозы тертого сыра Грана Падано, а также соль и перец.

Вбейте яйцо и перемешайте все пюре руками.

Застелите форму для выпечки диаметром 24 см бумагой для выпечки и выложите туда половину картофеля, утрамбуйте, выложите половину ломтиков моцареллы, выложите фарш со сковороды, затем добавьте оставшуюся моцареллу. Накройте оставшимся картофелем, хорошо распределив поверх. Сбрызните маслом и поперчите.

Добавьте на поверхность оставшуюся часть пармезана и готовьте в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Через 20 минут продолжайте готовить еще 5 минут на гриле при температуре 240.

Также можете приготовить вкусные картофельные шарики.