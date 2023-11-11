Осенняя выпечка: рецепт мягкого тыквенного кекса с корицей

Кекс по этому рецепту получается мягким внутри и со сладкой корочкой.

Сейчас сезон тыквы, так что самое время готовить тыквенный кекс. Аромат ему придают корица, имбирь и мускатный орех.

Этот тыквенный кекс получается очень мягким внутри, с хрустящей корочкой из корицы и сахара. Рецептом поделились на сайте Madame Vorger.

Тыквенный кекс

Ингредиенты:

Для теста:

200 г тыквенного пюре;

два спелых банана;

100 г сливочного масла;

140 г жидкого меда;

2 яйца;

1/2 ч. л. ванильного экстракта;

230 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/2 ч. л. пищевой соды;

щепотка соли;

1 ч. л. корицы;

по щепотке молотых мускатного ореха, сухого имбиря и кардамона.

Для присыпки:

20 г сахара смешанного с щепоткой корицы.

Для намазки:

50 г мягкого сливочного масла;

3 ст. л. жидкого меда.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В большой миске разомните вилкой бананы в пюре, добавьте тыквенное пюре и перемешайте.

Растопите сливочное масло, добавьте мед и яйца. Хорошо перемешайте. Просейте к этим ингредиентам муку, разрыхлитель, соду и специи. Перемешайте до однородности.

Форму для кекса смажьте сливочным маслом и налейте жидкое тесто. Оставьте место: тесто должно занять 3/4 формы. Сверху посыпьте сахаром с корицей.

Выпекайте около 50 минут. Готовность проверяйте зубочисткой – она должна быть сухой.

Перед подачей смешайте мягкое сливочное масло с медом и подавайте к нарезанному ломтиками кексу.

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