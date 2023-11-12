Сосиска в тесте за 5 минут: рецепт очень популярного перекуса на скорую руку
Рецептов приготовления сосиски в тесте существует очень много. Этот популярные перекусы пекут в духовке, заворачивают в лаваш и готовят их другими способами. Сегодня мы хотим предложить новый рецепт этого блюда от кулинарного блогера Юлии Симончук. По нему на приготовления сосисок в тесте уйдет очень мало времени, а на выходе получите все те же сосиски в тесте, вкусные и ароматные.
Сосиска в тесте за 5 минут
Ингредиенты:
- кефир – 300 мл;
- яйцо – 1 шт;
- мука – 250-300 гр;
- соль, перец – по вкусу;
- сосиски – 10-15 шт.
Способ приготовления:
Кефир вылить в глубокую миску, вбить туда же яйцо, посолить, поперчить и все хорошо перемешать, чтобы соль растворилась. Затем просеять в массу суку и снова все перемешать до однородности.
С сосисок снять пленку, если таковая есть, и выложить их целыми в полученное тесто. Далее каждую сосиску вместе с тестом с помощью специальных кухонных щипцов или двух вилок выложить на разогретую сковороду с растительным маслом, обжарить со всех сторон до румяной корочки и выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Ранее Фокус писал, как приготовить сосиски в слоеном тесте с сыром.