Запеченная капуста: рецепт вкусного и простого гарнира

Это блюдо можно приготовить, как из белокочанной капусты, так и из савойской.

Запеченная капуста – простой, но вкусный гарнир, идеальный для холодных осенних дней, когда этот необыкновенный овощ достигает пика своей сезонности. Идеально подходит для любого обеда или ужина с семьей и друзьями, его можно приготовить всего за несколько минут, а его хрустящая корочка понравится даже самым маленьким и тем, кто не любит этот овощ.

Чтобы его приготовить, просто возьмите самые мягкие листья капусты, крупно нарежьте их и обжарьте на сковороде с чесночной основой и маслом. А запекание в духовке завершить приготовление этого блюда. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Также можно это блюдо дополнить ветчиной. Кроме того, по желанию, в запеканку можно добавить немного филе анчоусов, что поможет сделать блюдо еще вкуснее и пикантнее.

Запеченная капуста

Ингредиенты:

капуста 1 кг;

тертый сыр пармезан 120 г;

твердый сыр 100 г;

панировочные сухари 40 г;

чеснок;

оливковое масло, соль, перец.

Удалите верхние слои капусты, затем аккуратно отделите внутренние листья от основания и положите их на разделочную доску; острым ножом удалите самую твердую центральную часть и нарежьте капусту на квадратики.

Налейте в большую кастрюлю немного оливкового масла первого холодного отжима и зубчик очищенного чеснока, оставьте на несколько минут для аромата и добавьте капусту.

Готовьте на медленном огне 15 минут, часто помешивая.

Когда капуста станет мягче, приправьте щепоткой соли.

Переложите капусту в емкость, дайте ей остыть несколько минут и приправьте половиной тертого пармезана.

Хорошо перемешайте. Смажьте форму для запекания небольшим количеством оливкового масла, затем выложите капусту. Распределите ровным слоем

Сбрызните маслом. Посыпьте тертым пармезаном. Посыпьте сухарями. Сверху посыпьте сыром, нарезанным кубиками. Готовьте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 25 минут.

Когда поверхность станет золотистой и хрустящей, достаньте капусту из духовки.

Дайте остыть на несколько минут и подавайте.

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