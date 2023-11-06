Отличная закуска: простой рецепт фаршированных грибов с копченым сыром
Это очень простое в приготовлении и вкусное блюдо.
Фаршированные грибы – это простой в приготовлении и очень вкусный рецепт, который можно предложить в качестве закуски или специального гарнира . Для начинки мы выбрали сыр и вареную ветчину, которыми начиняются грибы.
Начинка также может быть вегетарианской или веганской, и тогда они прекрасно подойдут в качестве гарнира. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Шампиньоны являются наиболее распространенными грибами, и их легче всего найти на рынке в течение большей части года. Их действительно легко чистить и готовить, а их нежный вкус делает их универсальными ингредиентами: они хороши с макаронами, крем-супами и мясом.
Фаршированные грибы
Ингредиенты:
- 12 шампиньонов;
- 150 г нарезанной вареной ветчины;
- 100 г сыра грюйер (или любого другого по вашему вкусу);
- 1 зубчик чеснока;
- свежая петрушка;
- панировочные сухари;
- оливковое масло первого отжима;
- соль, перец.
Чтобы приготовить фаршированные грибы, шампиньоны помойте и срежьте загрязненные ножки. Удалите со шляпок ножки и, если последние очень большие, соскоблите кожицу, которая их покрывает.
Нарежьте ножки небольшими кусочками, а вареную ветчину – соломкой, добавьте натертый на терке с крупными отверстиями сыр, очищенный зубчик чеснока и нарезанную петрушку. Смешайте все в миксере или мелко порубите ножом, добавляя совсем немного панировочных сухарей, если считаете необходимым отрегулировать консистенцию начинки.
Нафаршируйте шляпки грибов приготовленной начинкой и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки и смазанный маслом. Поставить в духовку, разогретую до 180°С, и запекайте 15-20 минут.
По истечении времени приготовления достаньте фаршированные грибы из духовки и дайте им постоять несколько минут перед подачей на стол.
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