Лучшая намазка для тостов и бутербродов: рецепт паштета из куриной печени за 30 минут

Готовый паштет лучше всего хранить в холодильнике.

Вкусный и сытный куриный паштет – лучшая намазка для бутербродов и тостов. Рецептов его приготовления есть много, но сейчас мы хотим с вами поделиться еще одним способом приготовить его в духовке, потратив совсем немного времени. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге "Консервация/Кулинария".

Паштет в духовке за 30 минут

Ингредиенты:

куриная печень – 600-700 гр;

морковь среднего размера – 2 шт;

луковица среднего размера – 2 шт;

чеснок – 3-4 зубчика;

масло сливочное – 50 гр;

вода – 200 мл;

сливки любой жирности – 100 мл;

специи (соль и перец) – по вкусу.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов. Пока она греется, противень застелить пергаментом, на него выложить промытую печень, почищенную и порезанную морковь и лук, чеснок и соль. Залить водой и запекать 30 минут до готовности овощей.

Готовые печень и овощи переложить в глубокую посуду, добавить туда же растопленное сливочное масло, посолить и поперчить по вкусу, добавить сливки и все хорошо перебить блендером.

Готовый паштет сложить в баночки и хранить в холодильнике.

Ранее Фокус писал, как приготовить паштет из мяса индейки.