Лучшая намазка для тостов и бутербродов: рецепт паштета из куриной печени за 30 минут
Готовый паштет лучше всего хранить в холодильнике.
Вкусный и сытный куриный паштет – лучшая намазка для бутербродов и тостов. Рецептов его приготовления есть много, но сейчас мы хотим с вами поделиться еще одним способом приготовить его в духовке, потратив совсем немного времени. Как это сделать, рассказали в кулинарном блоге "Консервация/Кулинария".
Паштет в духовке за 30 минут
Ингредиенты:
- куриная печень – 600-700 гр;
- морковь среднего размера – 2 шт;
- луковица среднего размера – 2 шт;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- масло сливочное – 50 гр;
- вода – 200 мл;
- сливки любой жирности – 100 мл;
- специи (соль и перец) – по вкусу.
Способ приготовления:
Духовку разогреть до 180 градусов. Пока она греется, противень застелить пергаментом, на него выложить промытую печень, почищенную и порезанную морковь и лук, чеснок и соль. Залить водой и запекать 30 минут до готовности овощей.
Готовые печень и овощи переложить в глубокую посуду, добавить туда же растопленное сливочное масло, посолить и поперчить по вкусу, добавить сливки и все хорошо перебить блендером.
Готовый паштет сложить в баночки и хранить в холодильнике.
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