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Для любителей сыра: очень простой рецепт салата Double Cheese

Оксана Ханас
Фото: Скриншот

Прелесть этого салата в том, что для его приготовления не требуется варить, жарить или запекать ингредиенты.

Если вы любите сыр в любом виде, то салат Double Cheese (в переводе "двойной сыр") – блюдо, которое обязательно поднимет настроение и удовлетворит вкусовые пристрастия. Он получается сытным, ярким и невероятно аппетитным, а как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга". Можем смело рекомендовать такой салат на любой праздничный стол, но сначала советуем продегустировать его, приготовив на обед или ужин в качестве дополнения к основному меню.

Салат Double Cheese

Ингредиенты:

  • ветчина;
  • болгарский перец красный (можно взять и желтый);
  • огурец;
  • сер твердый;
  • сыр сулугуни косичкой;
  • маслины;
  • лук зеленый;
  • майонез;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Красный перец помыть, очистить от семян и плодоножки, порезать соломкой. Огурец помыть, высушить бумажным полотенцем, порезать. Очищать или нет от кожуры – по вашему усмотрению.

Ветчину порезать кубиками, твердый сыр измельчить так же.

В глубокую тарелку сложить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить майонезом. Сыр сулугуни распустить на волокна и выложить сверху и по краям блюда.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой и вкусный морковный салат.