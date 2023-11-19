Вкус осени: как приготовить пасту с тыквой (видео)

Сочетание тыквы и макарон дает очень интересный вкус.

Тыква — один из самых популярных продуктов осени. Благодаря своей консистенции и вкусу она подходит для приготовления множества блюд, начиная от десертов и заканчивая салатами. Мы же предлагаем вам приготовить пасту с тыквой. Это очень вкусное и полезное кушанье, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.

Осення паста с тыквой

Ингредиенты:

тыква — 400–500 гр;

сыр фета — 150–200 гр (можно взять брынзу);

оливковое масло;

черный перец;

оливковое масло;

любые макароны.

Способ приготовления:

Тыкву почистить, порезать на кусочки, выложить их на противень, сверху положить сыр, полить маслом, поперчить и отправить в духовку, разогретую до 190–200 градусов на 40 минут. Готовность тыквы необходимо проверять: она должна стать мягкой.

Готовую тыкву вместе с сыром размять вилкой или перебить погружным блендером.

В подсоленной воде отварить макароны. В тыквенно-сырную массу добавить готовые макароны и 80–100 мл воды, в которой варились макароны. Все хорошо перемешать. При подаче пасту можно посыпать тертым сыром пармезан.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный тыквенный суп-пюре.