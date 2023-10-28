Вкус осени: рецепт ароматного тыквенного супа

Приготовьте этот легкий тыквенный суп в качестве закуски для званого обеда или легкого ужина.

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Осень – сезон тыкв, а значит стоит приготовить ароматный тыквенный суп. Рецептов очень много, но мы выбрали самый простой. Приправить его можно по своему вкусу.

В оригинале в тыквенный суп добавляют гренки, но можно также добавить поджаренный до хруста бекон, или немного сыра фета, или сыра с голубой плесенью: он идеально сочетается с тыквой. Рецептом поделились на сайте ВВС.

Тыквенный суп

Ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла;

2 луковицы, мелко нарезанные;

1 кг тыквы, очищенной от кожицы, семян и нарезанной кусочками;

700 мл овощного или куриного бульона;

150 мл сливок.

Для гренок:

2 столовые ложки оливкового масла;

4 ломтика цельнозернового хлеба с семенами без корочки;

горсть тыквенных семечек.

Нагрейте две столовые ложки оливкового масла в большой кастрюле , затем готовьте мелко нарезанные луковицы в течение 5 минут, пока они не станут мягкими, но не изменят цвет.

Добавьте в сковороду 1 кг тыквы, нарезанной кусками, затем продолжайте готовить в течение 8–10 минут, периодически помешивая, пока она не станет мягкой и золотистой.

Налейте в сковороду 700 мл овощного или куриного бульона, приправьте солью и перцем. Доведите до кипения, затем варите 10 минут, пока тыква не станет очень мягкой.

Налейте в кастрюлю 150 мл сливок, снова доведите до кипения, затем пюрируйте ручным блендером . Для более бархатистой консистенции суп можно протереть через мелкое сито. Теперь суп можно заморозить на срок до 2 месяцев.

Для приготовления гренок: 4 ломтика цельнозернового хлеба с семенами нарежьте небольшими квадратиками.

Нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла на сковороде , затем обжарьте хлеб, пока он не станет хрустящим и золотистым.

Добавьте в сковороду горсть тыквенных семечек, затем готовьте еще несколько минут, пока они не поджарятся. Их можно приготовить на день вперед и хранить в герметичном контейнере.

При необходимости разогрейте суп, попробуйте приправы, затем подавайте, посыпав гренками и семечками и при желании сбрызнув оливковым маслом.

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