Смак осені: рецепт ароматного гарбузового супу

Приготуйте цей легкий гарбузовий суп як закуску для званого обіду або легкої вечері.

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Осінь — сезон гарбузів, а отже варто приготувати ароматний гарбузовий суп. Рецептів дуже багато, але ми вибрали найпростіший. Приправити його можна на свій смак.

В оригіналі в гарбузовий суп додають грінки, але можна також додати підсмажений до хрускоту бекон, або трохи сиру фета, або сиру з блакитною пліснявою: він ідеально поєднується з гарбузом. Рецептом поділилися на сайті ВВС.

Гарбузовий суп

Інгредієнти:

2 столові ложки оливкової олії;

2 цибулини, дрібно нарізані;

1 кг гарбуза, очищеного від шкірки, насіння і нарізаного шматочками;

700 мл овочевого або курячого бульйону;

150 мл вершків.

Для грінок:

2 столові ложки оливкової олії;

4 скибочки цільнозернового хліба з насінням без скоринки;

жменю гарбузового насіння.

Нагрійте дві столові ложки оливкової олії у великій каструлі, потім готуйте дрібно нарізані цибулини протягом 5 хвилин, доки вони не стануть м'якими, але не змінять колір.

Додайте в сковороду 1 кг гарбуза, нарізаного шматками, потім продовжуйте готувати протягом 8-10 хвилин, періодично помішуючи, поки він не стане м'яким і золотистим.

Налийте в сковороду 700 мл овочевого або курячого бульйону, приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння, потім варіть 10 хвилин, поки гарбуз не стане дуже м'яким.

Налийте в каструлю 150 мл вершків, знову доведіть до кипіння, потім пюрируйте ручним блендером. Для більш бархатистої консистенції суп можна протерти через дрібне сито. Тепер суп можна заморозити на термін до 2 місяців.

Для приготування грінок: 4 скибочки цільнозернового хліба з насінням наріжте невеликими квадратиками.

Нагрійте 2 столові ложки оливкової олії на пательні, потім обсмажте хліб, доки він не стане хрустким і золотистим.

Додайте в сковорідку жменю гарбузового насіння, потім готуйте ще кілька хвилин, поки воно не підсмажиться. Його можна приготувати на день наперед і зберігати в герметичному контейнері.

За потреби розігрійте суп, спробуйте приправи, потім подавайте, посипавши грінками й насінням і за бажання збризнувши оливковою олією.

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