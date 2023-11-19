Маринованная капуста за 24 часа: рецепт витаминной бомбы (видео)

Капуста выходит очень сочной и хрустящей и отлично подходит для салатов и добавки к гарнирам.

Маринованная капуста в холодное время года – настоящий кладезь витаминов и здоровья. Она укрепляет иммунитет, выводит из организма свободные радикалы, благотворно влияет на нервную систему, работу желудочно-кишечного тракта, кожу, зубы, волосы, ногти, снижает уровень холестерина в крови, низкокалорийная. Поэтому самое время приготовить вкусную маринованную капусту, которую можно есть уже через сутки. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян. Приготовленная таким способом, капуста получается очень вкусной, сочной и хрустящей.

Маринованная капуста

Ингредиенты:

капуста – 1,5 кг (чистый вес);

морковь крупная – 2 шт;

чеснок – 3-5 зубчиков.

Для маринада:

вода – 1 литр;

соль – 2 ст. л;

сахар – 100-150 гр (4 ст. л. без горки);

растительное масло – 100 мл;

черный перец горошком – 10-15 шт;

лавровый лист – 3-4 шт;

уксус 9% – 100-150 мл.

Способ приготовления:

Капусту нашинковать соломкой, морковь протереть на крупной или корейской терке, чеснок порезать тонкими слайсами. Перемешать и плотно уложить в банку. Все помещается в две 1,5-литровых или в одну трехлитровую банку.

Для маринада в воду добавить соль, сахар, масло и специи. Довести до кипения, снять с огня и добавить уксус.

Залить маринадом капусту, прикрыть крышкой, дать остыть и отправить в холодильник на сутки.

Через сутки капуста готова, и ее можно смело есть.

Ранее Фокус писал, как приготовить цветную капусту, запеченную с соусом бешамель.