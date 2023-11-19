Маринованная капуста за 24 часа: рецепт витаминной бомбы (видео)
Капуста выходит очень сочной и хрустящей и отлично подходит для салатов и добавки к гарнирам.
Маринованная капуста в холодное время года – настоящий кладезь витаминов и здоровья. Она укрепляет иммунитет, выводит из организма свободные радикалы, благотворно влияет на нервную систему, работу желудочно-кишечного тракта, кожу, зубы, волосы, ногти, снижает уровень холестерина в крови, низкокалорийная. Поэтому самое время приготовить вкусную маринованную капусту, которую можно есть уже через сутки. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян. Приготовленная таким способом, капуста получается очень вкусной, сочной и хрустящей.
Маринованная капуста
Ингредиенты:
- капуста – 1,5 кг (чистый вес);
- морковь крупная – 2 шт;
- чеснок – 3-5 зубчиков.
Для маринада:
- вода – 1 литр;
- соль – 2 ст. л;
- сахар – 100-150 гр (4 ст. л. без горки);
- растительное масло – 100 мл;
- черный перец горошком – 10-15 шт;
- лавровый лист – 3-4 шт;
- уксус 9% – 100-150 мл.
Способ приготовления:
Капусту нашинковать соломкой, морковь протереть на крупной или корейской терке, чеснок порезать тонкими слайсами. Перемешать и плотно уложить в банку. Все помещается в две 1,5-литровых или в одну трехлитровую банку.
Для маринада в воду добавить соль, сахар, масло и специи. Довести до кипения, снять с огня и добавить уксус.
Залить маринадом капусту, прикрыть крышкой, дать остыть и отправить в холодильник на сутки.
Через сутки капуста готова, и ее можно смело есть.
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