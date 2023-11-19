Маринована капуста за 24 години: рецепт вітамінної бомби (відео)
Капуста виходить дуже соковитою і хрусткою і чудово підходить для салатів і добавки до гарнірів.
Маринована капуста в холодну пору року — справжнє джерело вітамінів і здоров'я. Вона зміцнює імунітет, виводить з організму вільні радикали, благотворно впливає на нервову систему, роботу шлунково-кишкового тракту, шкіру, зуби, волосся, нігті, знижує рівень холестерину в крові, низькокалорійна. Тож саме час приготувати смачну мариновану капусту, яку можна їсти вже за добу. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Крістіна Азізян. Приготована в такий спосіб, капуста виходить дуже смачною, соковитою та хрусткою.
Маринована капуста
Інгредієнти:
- капуста — 1,5 кг (чиста вага);
- морква велика — 2 шт;
- часник — 3-5 зубчиків.
Для маринаду:
- вода — 1 літр;
- сіль — 2 ст. л;
- цукор — 100-150 г (4 ст. л. без гірки);
- рослинна олія — 100 мл;
- чорний перець горошком — 10-15 шт;
- лавровий лист — 3-4 шт;
- оцет 9% — 100-150 мл.
Спосіб приготування:
Капусту нашаткувати соломкою, моркву протерти на великій або корейській тертці, часник порізати тонкими слайсами. Перемішати і щільно укласти в банку. Усе поміщається у дві 1,5-літрові або в одну трилітрову банку.
Для маринаду у воду додати сіль, цукор, олію та спеції. Довести до кипіння, зняти з вогню і додати оцет.
Залити маринадом капусту, прикрити кришкою, дати охолонути і відправити в холодильник на добу.
Через добу капуста готова, і її можна сміливо їсти.
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