Маринована капуста за 24 години: рецепт вітамінної бомби (відео)

Капуста виходить дуже соковитою і хрусткою і чудово підходить для салатів і добавки до гарнірів.

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Маринована капуста в холодну пору року — справжнє джерело вітамінів і здоров'я. Вона зміцнює імунітет, виводить з організму вільні радикали, благотворно впливає на нервову систему, роботу шлунково-кишкового тракту, шкіру, зуби, волосся, нігті, знижує рівень холестерину в крові, низькокалорійна. Тож саме час приготувати смачну мариновану капусту, яку можна їсти вже за добу. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Крістіна Азізян. Приготована в такий спосіб, капуста виходить дуже смачною, соковитою та хрусткою.

Маринована капуста

Інгредієнти:

капуста — 1,5 кг (чиста вага);

морква велика — 2 шт;

часник — 3-5 зубчиків.

Для маринаду:

вода — 1 літр;

сіль — 2 ст. л;

цукор — 100-150 г (4 ст. л. без гірки);

рослинна олія — 100 мл;

чорний перець горошком — 10-15 шт;

лавровий лист — 3-4 шт;

оцет 9% — 100-150 мл.

Спосіб приготування:

Капусту нашаткувати соломкою, моркву протерти на великій або корейській тертці, часник порізати тонкими слайсами. Перемішати і щільно укласти в банку. Усе поміщається у дві 1,5-літрові або в одну трилітрову банку.

Для маринаду у воду додати сіль, цукор, олію та спеції. Довести до кипіння, зняти з вогню і додати оцет.

Залити маринадом капусту, прикрити кришкою, дати охолонути і відправити в холодильник на добу.

Через добу капуста готова, і її можна сміливо їсти.

Раніше Фокус писав, як приготувати цвітну капусту, запечену з соусом бешамель.