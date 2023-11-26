Последний аккорд осени: рецепт тыквенного кекса с клюквой и орехами

Клюква придает кексу изумительную кислинку.

В последнее воскресенье осени хочется чего-то яркого и вкусного, ведь впереди – три месяца холодов, длинных вечером и пасмурной погоды. Поэтому порадуйте себя вкусной сезонной выпечкой. Хотим поделиться с вами рецептом тыквенного кекса из блога "Вкусные рецепты". Его аромат поднимет настроение, а вкус покорит с первого кусочка.

Тыквенный кекс

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

сахар – 100 гр;

тыква – 200 гр;

растительное масло – 80 мл;

мука – 180 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

сода – 0,5 ч. л;

корица – 1 ст. л;

сухой имбирь – 1 ч. л;

орешки – 50-70 гр;

клюква – 70 гр;

тыквенные семена и клюква для декора.

Для крема:

крем-сыр – 200 гр;

сахарная пудра – 20-25 гр;

цедра лимона

сок половинки лимона.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, пока масса не побелеет, добавить очищенную и натертую на реке тыкву и растительное масло, все хорошо перемешать. Затем добавить просеянную муку, разрыхлитель, соду, корицу, имбирь. Перемешать до однородности. Туда же всыпать орешки и клюкву, снова все перемешать.

Готовую массу перелить в форму для выпекания и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность кекса проверить деревянной палочкой. После протыкания кекса она должна быть сухой.

Готовый кекс достать из формы и полностью охладить.

Все ингредиенты для крема смешать, смазать кремом кекс, посыпать его сверху тыквенными семенами и клюквой.

Ранее Фокус писал, как приготовить тыквенный кекс с бананами и корицей.