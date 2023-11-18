Глазированная курица в духовке: как приготовить идеальное блюдо на ужин

Эта запеченная и глазированная курица с медом идеально дополнит любой гарнир.

Курица, как кажется, очень просто приготовить, но иногда она получается пересушенной, или пресной. Но это мясо несложно улучшить с помощью хорошего маринада.

Сладкий и пикантный маринад, который используется в этом рецепте, придает мясу восхитительный вкус, который еще больше усиливается глазурью, которую вы наносите на курицу, когда она уже приготовилась в духовке. С этой курицей можно подавать что угодно. Она хорошо сочетается с овощами, салатами, картофелем и рисом. Рецептом поделились на сайте Tasting Table.

Глазированная курица

Ингредиенты:

4-5 куриных бедрышек;

1 чашка жидкого меда;

½ стакана соевого соуса;

¼ стакана апельсинового сока;

2 столовые ложки дижонской горчицы;

2 столовые ложки растопленного сливочного масла;

1 лук-шалот;

¼ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки перца.

Поместите курицу в большую миску или пакет с застежкой-молнией.

В отдельной средней миске смешайте мед, соевый соус, апельсиновый сок, дижонскую горчицу, топленое масло, рубленый лук-шалот, соль и перец.

Отлейте около ½ стакана маринада в небольшую миску или мерный стакан. Накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Залейте курицу оставшимся маринадом. Накройте или запечатайте и поставьте в холодильник минимум на полчаса, но лучше на ночь. Переверните курицу хотя бы один раз, пока она маринуется.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой или фольгой.

Положите маринованную курицу на противень кожицей вверх, чтобы кусочки не соприкасались. Вылейте остатки маринада в миску.

Выпекайте 40–45 минут, пока курица не зарумянится.

Пока курица запекается, налейте оставшийся маринад в небольшую кастрюльку. Доведите до кипения и варите до загустения, около 10 минут. Это и будет ваша глазурь.

Смажьте запеченную курицу полученной глазурью. При желании украсьте зеленым луком, затем подавайте.

К такой курице идеально подойдет нежное картофельное пюре.