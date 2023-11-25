Жареные пирожки с картофелем: простой рецепт сытного блюда

Пирожки с картошкой – это вкусный перекус.

Если вы любите пирожки, то этот рецепт точно придется вам по душе. Пусть это блюдо нельзя назвать очень диетическим, но жареные пирожки с картошкой – это, прежде всего вкусно. Их можно взять с собой на работу, перекусить в течение дня и приготовить их к любому первому блюду вроде супа, или бульона. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Пирожки с картофелем

Ингредиенты:

500 мл теплого картофельного отвара;

11 г сухих дрожжей;

2 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

3 ст. л. подсолнечного масла;

700 г муки.

Для начинки:

1 кг картошки;

большая луковица;

соль и перец.

Почистите картошку, порежьте на кусочки и отварите до готовности. Когда картошка будет готова, отлейте 500 мл отвара в кружку.

Лук мелко порежьте и добавьте к вареной картошке. Помните картофель в пюре, посолите и поперчите. Оставьте остывать.

Теперь готовьте тесто. Просейте в глубокую миску 600 грамм муки, добавьте дрожжи, перемешайте и отставьте в сторону. В картофельный отвар добавьте соль, сахар и растительное масло. Перемешайте и добавляйте понемногу к муке, замешивая тесто. Муки может потребоваться и больше. Тесто должно получиться плотным и упругим.

Накройте миску с тестом и оставьте на час, чтобы оно поднялось.

Спустя час достаем тесто, выложите на стол, посыпанный мукой и поделите на кусочки весом приблизительно по 50 грамм. Каждый раскатайте, положите начинку, защипните края и сформируйте пирожки.

Обжаривайте пирожки с двух сторон на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла без запаха.

С таким же тестом можно приготовить пирожки с капустной, или мясной начинкой.

Также вы можете приготовить традиционное блюдо украинской кухни: яворивский пирог.